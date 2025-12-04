El legislador Gerardo Cipolini , de 82 años, quedó en el centro de la polémica este miércoles tras pronunciar comentarios inapropiados sobre diputadas durante la sesión preparatoria en la Cámara Baja, donde encabezó la ceremonia de jura por ser el legislador de mayor edad.

Cruce a los gritos entre Bregman y Lemoine durante la jura en Diputados: "Que esta señora se calle la boca"

El desubicado comentario de un diputado sobre una colega durante la jura: "Que buena que está"

Cipolini integra el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y representa a la provincia de Chaco . Nació el 29 de marzo de 1943 en Buenos Aires, aunque desarrolló su vida profesional y política en la ciudad de Roque Sáenz Peña , donde se radicó desde joven.

El diputado es contador público egresado de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y también estudió Ciencias Económicas. Tras finalizar sus estudios, regresó a Sáenz Peña, donde montó su estudio contable antes de dedicarse de lleno a la política.

En 1999 , fue elegido presidente del Concejo Deliberante Municipal y decidió volcó su vida a la política. En 2007 , asumió como intendente , cargo en el que fue reelecto dos veces, gobernando hasta 2019.

Quién es Gerardo Cipolini el diputado de 82 años que realizó comentarios desubicados en la jura.

Ese mismo año asumió por primera vez como diputado nacional dentro de Juntos por el Cambio. Fue reelecto en 2023 , por lo que permanecerá en su banca hasta 2027. De tradición radical, está afiliado a la UCR desde 1962. Está casado y tiene tres hijos.

Los desubicados comentarios del diputado

La jornada legislativa estuvo marcada por una insólita situación cuando, con el micrófono abierto, se escuchó a Cipolini decir: “¿Quién es Rosario Goitia? ¡Qué buena que está! Qué bien está la peruca”, en referencia a la legisladora que estaba siendo convocada a prestar juramento.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario)

Sin embargo, el comentario no fue aislado: repitió una frase similar cuando llamaron a jurar a la diputada formoseña María Graciela de la Rosa, y nuevamente al dirigirse a la legisladora Mónica Becerra, a quien lanzó un “¡Che, qué linda!”.

En el momento nadie lo notó y el acta continuó con normalidad, pero los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales.