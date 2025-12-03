3 de diciembre de 2025 - 21:38

Cruce a los gritos entre Bregman y Lemoine durante la jura en Diputados: "Que esta señora se calle la boca"

La jura de los legisladores de la izquierda estuvo marcada por silbidos, chicanas y un fuerte cruce entre Myriam Bregman y Lilia Lemoine, en medio de acusaciones de hostigamiento por parte del bloque libertario.

Que esta señora se calle la boca, el reproche de Bregman contra Lemoine.

"Que esta señora se calle la boca", el reproche de Bregman contra Lemoine.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La jura de los diputados nacionales electos derivó este miércoles en un tenso cruce entre la referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman y la diputada electa de La Libertad Avanza Lilia Lemoine. Todo ocurrió a raíz de lo que la izquierda calificó como provocaciones constantes por parte del sector libertario.

El incidente comenzó cuando Bregman alzó la voz durante la sesión para exigir: “Que esta señora se calle la boca porque nos tiene re cansados”, en referencia directa a Lemoine, quien —según denunciaron desde el bloque de izquierda— no dejaba de lanzar comentarios mientras se realizaban los juramentos.

Al momento de prestar juramento, Bregman lo hizo con un mensaje político extenso. Dijo que juraba “por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras, por los 30.000 detenidos-desaparecidos, contra los negacionistas, ni un paso atrás”. Luego agregó: “Por la lucha antimperialista, fuera yanquis de Venezuela y América Latina. Por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales. Por el socialismo, contra el genocidio en Palestina, sí juro”.

Antes habían pasado por el estrado los también diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá, quienes exhibieron carteles contra la invasión a Venezuela y contra lo que definieron como una “reforma laboral esclavista” impulsada por el Gobierno. Ambos juraron por el socialismo, por Palestina libre y por los derechos de los trabajadores, aunque sus palabras casi no pudieron escucharse debido a los silbidos continuos provenientes del sector libertario.

Incluso, según se escuchó en el recinto, un asistente le gritó a Del Caño que se “bañara”. Del Plá sumó otro mensaje político al afirmar: “Por el derecho del pueblo palestino a existir, desde el río hasta el mar”. Por su parte, Del Caño respondió a una chicana de Lemoine con un “Tomá”, en medio del clima caldeado.

