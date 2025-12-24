Elecciones municipales: estos son los frentes que se presentaron y cuáles faltan por hacerlo

Este miércoles vencía el plazo establecido por el calendario electoral para la presentación de alianzas de cara a las elecciones municipales del 22 de febrero. Sin embargo, debido a las fiestas navideñas, la Junta Electoral de Mendoza otorgó una prórroga excepcional hasta este viernes a las 10 para que las fuerzas políticas presenten la documentación correspondiente.

Al cierre de la atención de la Junta Electoral, solo se había inscripto tres frentes: Cambia Mendoza + La Libertad Avanza , el Frente Verde y el Frente de Izquierda .

El resto de los espacios políticos tiene previsto formalizar sus alianzas este viernes 26, entre las 8 y las 10 de la mañana.

Pasado el mediodía, Andrés Lombardi y Facundo Correa Llano , presidentes de la Unión Cívica Radical y de La Libertad Avanza , respectivamente, se presentaron en las oficinas de la Junta Electoral, ubicadas en Almirante Brown 1926 de Godoy Cruz, para inscribir la alianza que se impuso en las elecciones legislativas de octubre.

Para estos comicios, la alianza oficialista incorporó al PRO y al Partido de los Jubilados. El acuerdo con el partido amarillo fue anunciado el martes por la tarde y fue el propio gobernador Alfredo Cornejo quien lo hizo público a través de sus redes sociales.

Los presidentes Andrés Lombardi (UCR) y Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza) en la presentación de la alianza para las elecciones municipales del 22 de febrero.

Allí, el mandatario radical le dio la bienvenida a Cambia Mendoza al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, tras su paso por Provincias Unidas en los comicios de octubre.

Si bien no se conocen mayores detalles del entendimiento, desde el oficialismo provincial aseguran que “el acuerdo es solamente con Esteban Allasino y el PRO va como adherente”. En tanto, desde el partido amarillo sostienen que la alianza se extenderá al resto de los departamentos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2003558720689582448&partner=&hide_thread=false Quiero darle la bienvenida a Esteban Allasino, que vuelve al Frente Cambia Mendoza de cara a las próximas elecciones de febrero del 2026. No es una decisión oportunista, su vuelta es un hecho lógico en la manera de gobernar y en la lectura clara de lo que hoy demanda la sociedad.… pic.twitter.com/FIIh6USd0G — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 23, 2025

Los municipios que renovarán la mitad de sus Concejos Deliberantes en febrero de 2026 son Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael.

Además, en el departamento del sur provincial se elegirán convencionales para la redacción de la Carta Orgánica, tras la aprobación del proyecto de Autonomía Municipal.

Los frentes presentados

Además de la alianza entre el oficialismo provincial y nacional, este miércoles también presentó su documentación el Frente Verde, conformado por el Partido Verde y Libres del Sur.

El espacio que lideran Mario Vadillo y Ernesto Mancinelli buscará mejorar la performance electoral de octubre, cuando se ubicó como tercera fuerza con cerca del 8% de los votos.

También se inscribió el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que finalmente competirá en los seis departamentos. En un principio, la intención era participar únicamente en Maipú, Luján de Cuyo y San Rafael.

Por otro lado, el Frente Libertario Demócrata, integrado por el Partido Demócrata y el Partido Libertario, también presentó su alianza para competir en estos comicios, aunque resta saber si lo hacen en las seis comunas.

Una de las sorpresas de la jornada fue la inscripción de la alianza "Proyecto Maipú, Nuevo Rumbo" que está conformado por el Partido Fe y Compromiso Federal. Este último espacio, que tiene como principal referente a senadora Flavia Manoni, viene de ser parte de Provincias Unidas en octubre.

El peronismo dijo presente

El peronismo, bajo la denominación Fuerza Justicialista Mendoza, intentará retener el control de los Concejos Deliberantes en los municipios gobernados por Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz) y Omar Félix (San Rafael).

Los intendentes definieron las listas en esos departamentos y también se aprobaron las candidaturas para Luján de Cuyo y Rivadavia, durante el Congreso Extraordinario realizado el sábado pasado.

El sector kirchnerista se opuso al mecanismo de selección de candidaturas y denunció que se estaba “cerrando” el partido a la decisión de ocho personas, ya que el Consejo Directivo tuvo la potestad de proponer y votar los nombres antes de su validación en el congreso partidario.

WhatsApp Image 2025-12-16 at 1.04.03 PM El peronismo ya tiene sus candidatos y comenzó a difundirlos. Estos son los de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destefanis.

Incluso se presentó un recurso de impugnación ante la Junta Electoral, que finalmente fue rechazado. La tensión entre el grupo de intendentes y el sector que responde a Anabel Fernández Sagasti se mantiene y podría prolongarse hasta las últimas instancias, aunque no se descarta un acuerdo posterior sobre los lugares en las listas.

En concreto, el peronismo ya presentó este miércoles sus alianzas en Maipú, Rivadavia, Luján de Cuyo y Rivadavia. Aún no lo han hecho en La Paz y Santa Rosa.

Los frentes están conformados por el Partido Justicialista, Intransigente y Proyecto Sur, salvo en la "tierra del malbec" donde se sumó Compromiso Federal.

En estos departamentos lo hicieron bajo el siguiente lema:

Frente Maipú Crece

Frente Fuerza Justicialista Rivadavia

Frente Fuerza Justicialista Luján de Cuyo

Frente San Rafael en Marcha

Los que faltan

En Rivadavia, el intendente Ricardo Mansur presentó su lista de candidatos a concejales bajo el sello “Sembrar”, encabezada por Rodrigo Godoy, coordinador de Deportes del municipio, y la docente Corina Caruso. En este frente participa el Partido Socialista.

Ricardo Mansur-candidatos a concejales Ricardo Mansur presentó sus candidatos a concejales para Rivadavia. Prensa de Rivadavia.

Por último, los espacios que integraron Provincias Unidas, con excepción del PRO, se presentarán divididos en distintas expresiones. En tanto, la Coalición Cívica no participaría de estos comicios, al igual que Unión Popular, espacio que lidera Jorge Difonso.