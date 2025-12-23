Cornejo anunció que Allasino "vuelve al Frente Cambia Mendoza" para las elecciones municipales en Luján

La Justicia multó al antiminero que escrachó la casa de un diputado con 10 cajas de leche: la reacción de Cornejo

El anuncio llegó horas antes de que venza el plazo de presentación de frentes electorales , que estaba estipulado para este miércoles 24 de diciembre, aunque la Junta Electoral decidió abrir una "ventana" de dos horas para el próximo viernes 26 , teniendo en cuenta la dificultad del trámite antes de Navidad.

El primero en comunicar la noticia fue el intendente: "Las transformaciones nacen de la GESTIÓN , el trabajo y de la capacidad de construir acuerdos con orden y previsibilidad. L os oficialismos de Luján de Cuyo, Mendoza y la Nación confluyen en un acuerdo de compromiso y desarrollo ", sostuvo el lujanino a través de su cuenta de X.

Y agregó: "Orden y previsibilidad para seguir con la transformación más importante de la historia de Luján de Cuyo".

Minutos más tardes llegó el anuncio oficial de Cornejo, que fue más incisivo y le dio la "bienvenida" al jefe comunal al frente Cambia Mendoza , tras la ruptura del Pro demarchista con este sello en el año 2023.

"Quiero darle la bienvenida a Esteban Allasino, que vuelve al Frente Cambia Mendoza de cara a las próximas elecciones de febrero del 2026", publicó Cornejo. Y aseguró que "no es una decisión oportunista, su vuelta es un hecho lógico en la manera de gobernar y en la lectura clara de lo que hoy demanda la sociedad".

"En Luján de Cuyo competiremos juntos en alianza con La Libertad Avanza, departamento en el que demostró que se puede administrar bien, cumplir con las funciones esenciales de un municipio y al mismo tiempo, innovar, ser eficientes y elevar la vara de la gestión pública", explicó el mandatario radical.

Y completó: "Todo lo que le demanda el vecino es lo mismo que perseguimos en mi gobierno. Esa es exactamente la forma en que gestionamos la provincia y donde encontramos una coincidencia clara".

Incómoda alianza para el demarchismo

Si bien no es una sorpresa el acuerdo electoral entre Allasino y Cornejo, restaba saber cuál iba a ser el nombre de esta alianza en el departamento, porque se especulaba con una impronta departamental pero la insignia de LLA tuvo mayor peso.

El anuncio significa una reconfiguración política de la oposición, teniendo en cuenta que la conducción del PRO, a cargo del senador Gabriel Pradines y con Omar De Marchi en las sombras, estaba enemistada con Cornejo.

Tal como contó este diario, el magro resultado conseguido en octubre pasado con la experiencia de Provincias Unidas hizo mella en el partido amarillo y no dudaron en subirse al tren libertario para este proceso electoral.

Parece significativo que uno de los primeros en hacerse eco de la alianza fue el diputado nacional Álvaro Martínez, otro discípulo de De Marchi que compartió lista con el radicalismo, tras haber sido promovido por la cúpula nacional de LLA como un soldado propio en el Congreso. Las esquirlas de la rivalidad se ven, aún en estas expresiones.

El legislador omitió saludar al gobernador y sacó chapa de la gestión demarchista en el departamento: "En Luján de Cuyo este rumbo no empezó ahora. La transformación es real cuando hay GESTIÓN: desde 2015, orden y resultados concretos".

"Con @estebanallasino , y en sintonía con el rumbo que hoy marca @JMilei , el desarrollo se construye todos los días. Paciencia, humildad y gestión. Así se gobierna", lanzó en su cuenta de X.

Por el lado del oficialismo provincial aseguran que "el acuerdo es solamente con el Esteban y por eso firmarán un acta-acuerdo", mientras que fuentes del Pro aseguraban que la alianza se plasmaría en el resto de los departamentos también.

Más tiempo para la rosca

En plena víspera de Navidad, los partidos políticos de Mendoza atraviesan un momento importante de cara a 2026: la presentación de frentes electorales ante la Junta Electoral para las elecciones municipales del 22 de febrero.

En Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael, los vecinos deberán asistir a las urnas para elegir la mitad de sus concejales en pleno verano, por decisión de sus intendentes.

Además, en el departamento del Sur provincial se elegirán candidatos a convencionales para redactar la Carta Orgánica, tras la aprobación del proyecto de Autonomía Municipal.

El cronograma electoral determinó que este 24 de diciembre venza formalmente el plazo para oficializar alianzas, pero teniendo en cuenta la particularidad de la fecha, la Junta Electoral decidió “dividir” la jornada en dos.

Este miércoles atenderán a los apoderados de los partidos de 8 a 13 horas y retomarán la recepción de frentes el viernes 26, con una ventana de 8 a 10 de la mañana. Es decir, algunos dirigentes pasarán el brindis con plena rosca de por medio.

Los frentes confirmados

El peronismo, con la denominación de Fuerza Justicialista Mendoza, intentará retener el control de los Concejos Deliberantes en los municipios que gobiernan Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz) y Omar Félix (San Rafael).

Los jefes comunales decidieron las listas para cada uno de esos departamentos, pero también se confirmaron las candidaturas para Luján de Cuyo y Rivadavia, aprobadas en el Congreso Extraordinario del sábado pasado.

El kirchnerismo se opuso al mecanismo de elección de listas, denunciando que estaban “cerrando” el partido a la decisión de ocho personas, ya que el Consejo Directivo tuvo la potestad de proponer nombres y votarlos antes de que fueran presentados en el congreso para su aprobación final.

Incluso presentaron un recurso de impugnación ante la Junta Electoral, que finalmente fue rechazado por las autoridades. La tensión entre el grupo de los intendentes y el sector de Anabel Fernández Sagasti promete continuar hasta últimas horas, aunque algunos no descartan que puedan sortear este procedimiento y acordar lugares después.

En el departamento de Rivadavia, el intendente Ricardo Mansur presentó su lista de candidatos a concejales por el sello “Sembrar”. Encabezan Rodrigo Godoy, coordinador de Deportes del municipio, y la docente Corina Caruso. En este frente participa el Partido Socialista.

Ricardo Mansur-candidatos a concejales Ricardo Mansur presentó sus candidatos a concejales para Rivadavia Prensa Rivadavia

Por otro lado, el Frente Verde, que compusieron el Partido Verde y Libres del Sur, volverá a presentarse en los seis departamentos. Ocurrirá lo mismo con el Frente Libertario Demócrata, que integraron el PD y el Partido Libertario, aunque analizaban si llegaban a hacerlo en todos los municipios.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores tiene confirmada su participación en Maipú, Luján y San Rafael, mientras que restaba definir su alcance para los tres departamentos del Este provincial.

Por último, los partidos políticos que confluyeron en Provincias Unidas —más allá del PRO— se verán divididos en diferentes expresiones. Según pudo saber Los Andes, Compromiso Federal, que encabeza la senadora Flavia Manoni, está en contacto con el PJ para acompañar en los departamentos que son gobierno y también en Luján. Mientras que la Coalición Cívica no participaría de estos comicios, al igual que Unión Popular de Jorge Difonso.