Diego Costarelli se reunió con el nuevo presidente de la UCR: los planteos del intendente cornejista

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, participó de un foro que convocó Leonel Chiarella, el nuevo titular de la UCR Nacional.

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, participó de un foro con el presidente de la UCR Nacional.

La nueva conducción de la UCR Nacional no cayó para nada bien en el radicalismo mendocino y el propio gobernador Alfredo Cornejo se encargó de expresarlo, apenas asumió la presidencia partidaria el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

Este lunes el presidente de la UCR Nacional convocó a un foro de intendentes y por Mendoza participaron Ulpiano Suárez (Capital), Diego Costarelli (Godoy Cruz) y Franciso Lo Presti (Las Heras), pudo averiguar este diario.

El jefe comunal de Godoy Cruz fue quién ofició de vocero del cornejismo en la reunión. A través de su cuenta de X, Costarelli contó los planteos que le realizó a Chiarella, en sintonía con las críticas que el gobernador había realizado públicamente.

"Esta tarde tuve la oportunidad de participar de una mesa de diálogo con @leonelchiarella, nuevo presidente de la @UCRNacional, y otros pares del partido. Allí manifesté la necesidad de una UCR que recupere la lectura lúcida de la sociedad moderna", sostuvo el intendente

Y postuló casi parafraseando a Cornejo: "Si no entendemos lo que la ciudadanía demanda hoy, el radicalismo nacional va camino a la extinción".

"El verdadero sostén del radicalismo hoy son sus gobernadores e intendentes; los ejecutivos que gestionan y dan respuestas el día a día", agregó el intendente de Godoy Cruz.

Y completó: "En este sentido, se cuestiona la actual dinámica de acumulación de cargos internos sin un propósito claro, advirtiendo que, de persistir en este camino, la UCR nacional corre el riesgo de convertirse en una fuerza testimonial, similar a los espacios de la izquierda o el socialismo".

Los dardos de Cornejo contra la UCR Nacional

El gobernador lanzó fuertes críticas a la conducción nacional. Cornejo señaló a este medio que "el radicalismo nacional no supo interpretar a su electorado en estos dos años".

"Entre kirchnerismo y Milei, la mayoría de los simpatizantes radicales optó categóricamente por Milei, y la conducción nacional, con Martín Lousteau a la cabeza, no supo verlo", apuntó.

"Si el radicalismo sigue en este camino, corre el riesgo de llevar al partido a su desaparición o a quedar reducido a expresiones provinciales. Tiene que hacer un viraje. Eso lo dije en el Comité Nacional, en público y en privado", sostuvo.

Además, señaló la paradoja de que "es el mejor momento del radicalismo en materia de gobernaciones. Hace más de 25 años tuvo siete gobernadores. En las últimas dos décadas ha tenido tres, dos o incluso uno solo. Hoy es el mejor momento del radicalismo a nivel provincial".

"Pero esta decisión fue una solución de compromiso porque ninguno de los gobernadores quiso ponerse al frente del partido en este momento. Algunos porque estamos al frente de la gestión, como yo, y otros porque tomaron la decisión de no hacerlo, como el caso de Gustavo Valdés, que estaba terminando su mandato y no quiso asumir ese rol", sentenció Cornejo.

