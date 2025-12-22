La ministra de Seguridad anunció que la tasa de homicidios del 2025 es la "más baja de la historia" en Mendoza

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , compartió datos del delito que deja el año 2025 y confirmó que la cifra de homicidios —hasta la fecha— es la menor de los últimos 10 años: 59 crímenes (en 2024 fueron 71). También ponderó los resultados de la lucha contra el robo del cobre y el mercado ilegal de bienes.

Rus destacó, en contacto con Los Andes , que la tasa de homicidios es del 3% y representa “la más baja de la historia, por debajo incluso de la nacional, que es del 3,8%”.

La ministra sostuvo que, tomando las cifras de los últimos 10 años (2016 en adelante), el promedio arroja 85 muertes por año y que ahora “estamos 26 puntos por debajo”.

Aunque advirtió que podría sumarse al lamentable listado una muerte que está “en duda” como posible femicidio . La Justicia investiga el caso de una mujer hallada ahorcada hace una semana en Maipú (su pareja se encuentra detenida). De confirmarse, serían 60 los crímenes registrados hasta el 22 de diciembre.

Mercedes Rus señaló que este año hubo un marcado descenso de homicidios en ocasión de robo, que “es el delito relacionado con lo más nefasto que puede tener una determinada comunidad, que es el desprecio de la vida ajena por un bien”.

Fueron dos los homicidios en ocasión de robo que ocurrieron este año, a diferencia de siete que acontecieron el año anterior y 10 en 2023.

“En relación con el promedio de los últimos 10 años, que ha sido de 12 homicidios en ocasión de robo por año, este es el más bajo”, sostuvo la ministra.

Ajuste de cuentas y riña

Por el lado de los homicidios en ocasión de ajuste de cuentas, Rus señaló que “el promedio anual es 31 y estamos en 24, o sea que estamos siete puntos por debajo”. De hecho, esa cifra marcó este apartado en el año 2024.

En cuanto a los homicidios por riña, también hubo una baja: la media anual era de 20 asesinatos de este tipo y ocurrieron 12, sostuvo. Con respecto a 2024, son cinco crímenes menos.

En cuanto a intervenciones de legítima defensa, “no tuvimos ninguna con resultado fatal y es importante destacar”, aseguró la ministra. El año pasado hubo ocho episodios de este tipo.

Femicidios en aumento

Entre las estadísticas oficiales, la cifra de crímenes por violencia de género se destaca como la más preocupante. Son ocho los femicidios registrados hasta el momento y podría sumarse, como se menciona más arriba, uno más a la cuenta anual. Es casi el doble del número que dejó 2024 (cinco) y supera también a 2023 (siete).

Rus señaló que “el femicidio es uno de los elementos más difíciles” de abordar en materia de seguridad, ya que, por más inversión en “móviles nuevos, más policías profesionalizados y mayor tecnología, es difícil tener una incidencia directa en poder evitarlos”.

De todos modos, consideró que la respuesta ante la alerta ha mejorado con el sistema de videovigilancia, no solo en casos de violencia de género, sino en general. “Nos ha pasado de que la policía asista y evita que una persona siga lesionando o maltratando a otra con las alertas”, sostuvo.

También indicó que a las víctimas de violencia de género se les provee un sistema de pulseras como herramienta para alertar al CEO 911, aunque las mujeres que perdieron su vida este año no las tenían, aclaró.

“Los femicidios han sido de personas que no tenían la pulsera, es decir, de personas que no habían judicializado quizás su problema previo y entonces no había una alerta respecto de esa persona. Ni una custodia, porque no era una persona para la que se había pedido una consigna, entonces es más complejo”, explicó.

“Los femicidios son complejos de prevenir porque se debe trabajar mucho más en un tema cultural que es bastante ajeno”, sostuvo Rus.

“Hubo un aumento, que es lamentable, pero a la vez en los delitos de violencia de género se ve un descenso y puede ver con que haya menos víctimas denunciando”, completó.

Resultados de los planes contra el robo

La ministra también comentó que en materia de robos, que es uno de los temas centrales de su cartera, se han obtenido "muchos casos de éxito a partir de medidas y planes específicos que implementamos”.

Particularmente, sobre el plan contra el robo de cobre, destacó que "abarca desde el robo de medidores hasta placas de cementerios y elementos de edificios” y desde su implementación se han secuestrado 61 toneladas, como consecuencia de la aplicación de la ley y del trabajo operativo.

“Las propias empresas eléctricas informaron una caída muy significativa en el robo de transformadores a partir de la puesta en marcha de este plan”, sostuvo. Y afirmó que "se logró con condenas de por medio y un trabajo articulado con la Justicia”.

Por otro lado, señaló que la faena clandestina era "un reclamo histórico de las zonas productivas y rurales cuando iniciamos la gestión" y con un plan específico, coordinado con la Justicia y los municipios, se lograron secuestrar "13 toneladas de productos cárnicos y se registró una baja de la faena clandestina, aunque se continúa trabajando en el tema”.

“La idea fue no quedarnos solo en la prevención, sino atacar el núcleo del problema y cerrar el circuito comercial ilegal que le genera negocio al delincuente”, explicó Rus y por eso llevaron adelante auditorías en lugares de expendio irregulares.

También ocurrió algo similar con el robo de celulares, contó. "Se secuestraron cerca de mil equipos en auditorías a comercios con sospechas de irregularidades”, sostuvo. Y en este plan añadió al equipo de Ciberpatrullaje y del Laboratorio Forense Digital que "permiten detectar ventas ilegales y concretar intervenciones” en redes sociales.