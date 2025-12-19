La defensa de Walter Bento cerró sus alegatos y se despachó contra el abogado que se "dio vuelta" en el juicio

El megajuicio por corrupción contra el exjuez Walter Bento cerró una etapa clave esta semana , con los alegatos de su defensa, que concluyeron con un pedido de absolución al Tribunal Oral Federal Nº 2, tanto para él como para su esposa, Marta Boiza, y su hijo, Nahuel Bento , en los hechos por los que están imputados. Además, solicitaron la prescripción de una decena de delitos de menor escala penal.

El exjuez federal afronta una acusación principal como presunto líder de una asociación ilícita que habría operado en 15 hechos de cohecho . También está imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito , delitos por los que se encuentra acusada además su esposa. En tanto, su hijo enfrenta una imputación por lavado de activos.

En la audiencia desarrollada este jueves, los abogados Mariano Fragueiro Frías, Felipe Salvarezza y Gustavo Gazali , tal como habían anticipado al inicio de sus alegatos, solicitaron al tribunal encabezado por la jueza Gretel Diamante, la prescripción de “13 hechos que hemos identificado” respecto del exjuez Bento.

“En segundo lugar, que se dicte la absolución, atento a que el Ministerio Público no ha presentado una acusación completa. Y, subsidiariamente, en tercer lugar, vamos a pedir la absolución lisa y llana de Walter Ricardo Bento, Marta Isabel Boiza y Nahuel Agustín Bento, en orden a todos los hechos por los que fueron injustamente imputados ”, sostuvo el abogado Felipe Salvarezza.

“Finalmente, vamos a adherir al planteo de nulidad formulado por el doctor Pablo Cazabán y mantenemos la totalidad de las reservas formuladas a lo largo del debate, respecto de las decisiones que fueron diferidas al momento de la sentencia”, completó el letrado.

El juez Bento y sus abogados Felipe Salvarezza y Mariano Fragueiro Frías. Foto: Federico López. El exjuez Bento y sus abogados Felipe Salvarezza y Mariano Fragueiro Frías. Archivo Los Andes

El planteo de nulidad al que hizo referencia se vincula con pruebas obtenidas del teléfono celular del narcotraficante Walter Bardinella Donoso, imputado como miembro de la banda.

A partir de conversaciones telefónicas entre Bardinella Donoso y el abogado Luciano Ortego —acusado como organizador—, la Fiscalía, a cargo de los doctores Dante Vega y María Gloria André, elaboró gran parte de la acusación.

El abogado Cazabán presentó este planteo al turno de alegar por sus defendidos: los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo y el excomisario Gabriel Moschetti, los tres sindicados como miembros de la asociación ilícita.

El sorpresivo giro de un acusado

En octubre pasado fue el turno de alegar para la defensa del contrabandista Eugenio Nasi, quien está acusado de haber pagado más de 500 mil dólares en sobornos a la presunta banda para obtener beneficios judiciales por parte del exjuez Bento, entre los años 2018 y 2019.

El abogado Gabriel Alliana sorprendió al Tribunal Oral con una exposición que no duró más de cinco minutos. “Por instrucciones del señor Eugenio Nasi, en esta etapa él desea reconocer los hechos por los que fuera acusado y aceptar la culpabilidad del mismo y los alcances de todo esto”, sostuvo.

Y agregó: “Reconoce los hechos alegados por el Ministerio Público Fiscal en sus alegatos, así como la calificación legal. Él mismo, cuando sea su oportunidad de dar sus últimas palabras, ratificará esto”.

Alliana explicó que Nasi dio un giro de 180 grados por “temor” al exjuez Bento. “El porqué del momento en que reconoce estas circunstancias recién ahora obedece a que, desde que fuera imputado y hasta comenzado el debate, ha tenido cierto temor, atento al poder y la potestad que tenía en ese momento el doctor Bento”, argumentó.

“Cesada su magistratura es que toma esta decisión, porque se siente menos presionado. El fin es reconocer los hechos y la culpabilidad de los mismos”, completó el defensor.

El contraataque de la defensa de Bento

La defensa de Bento cuestionó ese giro y sostuvo que Alliana incurrió en una “defensa ineficaz”, lo que podría poner en riesgo la validez de todo el juicio, al haberse negado a alegar y haber tenido una participación prácticamente nula durante el debate.

En ese marco, el abogado Felipe Salvarezza afirmó que lo ocurrido “es totalmente impensado” y que podría quedar como un antecedente relevante en la historia de los juicios orales del país. “Los juicios orales son, como decía Dante Panzeri sobre el fútbol, la dinámica de lo impensado. Esto va a quedar en los anales, no solo de la provincia sino también del país”, sostuvo.

El letrado explicó que el planteo se apoya en el concepto de “defensa ineficaz”, desarrollado en la jurisprudencia comparada, y citó un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1984. En ese caso, se analizó la actuación de un abogado que, tras el alegato fiscal, se negó a alegar y pidió únicamente “piedad” para su defendido.

“Allí se debatió si una actuación pasiva del defensor dejaba al imputado en estado de indefensión y si eso justificaba la nulidad del proceso”, explicó Salvarezza.

Los abogados Felipe Salvarezza, Mariano Fragueiro Frías y Gustavo Gazali, defensores de Walter Bento Foto: Orlando Pelichotti Los abogados Felipe Salvarezza, Mariano Fragueiro Frías y Gustavo Gazali, defensores de Walter Bento Foto: Orlando Pelichotti

Al trasladar ese análisis al caso Nasi, el abogado señaló que el defensor no ofreció pruebas, no propuso testigos y manifestó desconocer quiénes iban a declarar. Además, llegado el momento de los alegatos —instancia prevista por el artículo 393 del Código Procesal Penal—, reconoció los hechos y la calificación legal sostenida por la Fiscalía.

“El Código Procesal Penal de la Nación es sumamente restrictivo incluso para decisiones mucho menos trascendentes. Para desistir de un recurso, por ejemplo, se necesita un mandato expreso del representado. Sin embargo, acá el defensor reconoció los hechos sin que existiera nada de eso, y además lo justificó diciendo que era por miedo a Bento, quien lleva dos años detenido”, remarcó.

Para la defensa del exjuez, esta situación deja a Nasi en una posición paradójica. “Hoy es quien se encuentra en mejores condiciones de plantear una nulidad que lo beneficie, con la reedición de todo el proceso”, advirtió Salvarezza, aunque aclaró que esa no será la estrategia de Bento.

“No vamos a plantear nada. Vamos a defender el caso como lo hemos hecho desde el inicio, pero no podemos dejar de poner en evidencia la absoluta inactividad del Ministerio Público Fiscal frente a una situación tan grave, que es el germen de una posible nulidad de todo el juicio ”, concluyó.

La última audiencia del año

Al debate le queda una audiencia para cerrar el año, programada para el 29 de diciembre, donde el MPF responderá los planteos de nulidad que han presentado las defensas.

Luego, el juicio se reanudará el 2 de febrero con las palabras finales de los acusados y la posterior sentencia de responsabilidades, instancia en la que el Tribunal definirá culpabilidades o absoluciones por cada uno de los delitos atribuidos a los acusados.

Finalmente, en caso de confirmarse condenas, se abrirá el juicio de cesura, donde la Fiscalía y las defensas solicitarán las penas correspondientes y el TOF N° 2 resolverá las condenas definitivas.