Una maniobra del juez Sebastián Sarmiento obligó a una votación urgente del Jury de Enjuiciamiento: qué sucedió

El caso del juez penal Sebastián Sarmiento , denunciado por mal desempeño en sus funciones , sumó un nuevo capítulo este jueves. El Jury de Enjuiciamiento se reunió de forma urgente para analizar un planteo de nulidad presentado por el magistrado contra la aprobación del juicio político en su contra.

Sarmiento anunció este miércoles, a través de un comunicado de prensa, que presentó un planteo de nulidad de “carácter estrictamente t écnico respecto del acta que dispuso la continuación del juicio y la suspensión preventiva ”.

Según explicó, dicho instrumento “no consigna de manera expresa los fundamentos de la decisión adoptada ni el voto individual de cada uno de los miembros del Jury , extremos que la normativa aplicable exige para actos de esta trascendencia institucional”.

A partir de ese planteo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y titular del Jury, Dalmiro Garay , convocó de manera urgente al cuerpo para analizar el reclamo y volver a votar entre sus 21 integrantes (siete jueces de la Corte, siete diputados y siete senadores).

Hace exactamente siete días, el Jury había aprobado, por 13 votos afirmativos contra 8 negativos , iniciar un juicio político al magistrado por mal desempeño en cinco hechos. Esta decisión implica también la suspensión de sus funciones y el cobro del 50% de su sueldo , mientras dure el proceso.

La denuncia que busca su destitución fue impulsada por el diputado de Cambia Mendoza, Franco Ambrosini, en calidad de abogado de la familia Pelayes —el comisario asesinado en 2024 por un condenado por homicidio que había sido liberado anticipadamente por Sarmiento—.

Sin embargo, el gobernador Alfredo Cornejo sigue muy de cerca el caso. De hecho, fue él mismo quien advirtió en una conferencia de prensa que Sarmiento había presentado el recurso, hace dos días atrás. El mandatario cuestiona públicamente al juez penal, por "no contribuir con la seguridad" y lo acusa de "garantista".

Los ausentes del Jury

En esta oportunidad se reunieron 20 integrantes y el único ausente fue, casualmente, el juez de la Suprema Corte que coordina el Fuero Penal, José Valerio.

El magistrado se encuentra de viaje en Corrientes, invitado por el Ministerio de Justicia de la Nación para disertar sobre la aplicación del Código Procesal Penal Federal.

Su ausencia no fue menor, ya que se opuso en todo momento a la realización del Jury contra Sarmiento y fue uno de los ocho miembros que votaron en contra del proceso.

También hubo cambios en los dos representantes de La Unión Mendocina: el diputado Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) volvió a reemplazar a Jorge Difonso y el senador Valentín González (Pro) hizo lo propio con su par Ariel Pringles.

Cairo había participado de la reunión anterior y aportado su voto afirmativo al proceso. En línea con esa postura, hoy rechazó el planteo de nulidad de Sarmiento.

En cambio, Pringles —abogado de extracción peronista— se había inclinado por rechazar el juicio político, pero su reemplazante este jueves avaló la continuidad del proceso. González optó por rechazar el recurso del juez penal y ratificó la marcha del Jury.

Cómo fue la nueva votación

En el resto de las posiciones no hubo sorpresas. Los jueces Dalmiro Garay, María Teresa Day y Norma Llatser rechazaron el planteo de Sarmiento. Lo mismo ocurrió con los nueve legisladores que Cambia Mendoza tiene en el cuerpo. Sumados los apoyos de Cairo y González, se alcanzaron 14 votos para rechazar el recurso.

En tanto, aprobaron el planteo del juez penal los supremos Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez, junto con los legisladores del PJ Germán Gómez, Mauricio Sat y Helio Perviú. Los seis habían rechazado iniciarle el proceso a Sarmiento anteriormente.

Entre los fundamentos para rechazar la nulidad, según pudo saber Los Andes, se argumentó que los integrantes del Jury no pueden “fundamentar” expresamente sus votos porque ello implicaría una preopinión sobre el juicio político que se desarrollará el año próximo.

A pesar del recurso que planteó Sarmiento, el proceso sigue en marcha con los 30 días hábiles de presentación de pruebas de las partes, que rige desde el 12 de diciembre pasado. El juicio se realizará recién en marzo del 2026.