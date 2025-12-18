La Justicia Federal le ordenó al Pami que amplíe el vademécum de medicamentos gratuitos que debe restituir

La Justicia Federal de Mendoza le ordenó al P AMI que amplíe el vademécum de medicamentos gratuitos que les había exigido restituir desde diciembre de 2024. Las autoridades nacionales se comprometieron a oficializarlo el próximo 8 de enero.

Es un acuerdo de “reparación” logrado entre las partes en una audiencia encabezada por la jueza de Cámara del Juzgado Federal Nº 1, María Paula Marisi.

Con esta medida se apunta a resolver la causa penal por desobediencia judicial que afronta el director nacional del Pami , Esteban Leguízamo , mientras que el titular del organismo en Mendoza, David Litvinchuk, hoy resultó sobreseído en la causa.

La fiscal Alejandra Obregón y los abogados de la asociación Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen), Marisa Uceda y Carlos Blanco, impulsaron la ampliación del listado original de 270 medicamentos que abarcaba el programa “Vivir Mejor” –que se exige restituir- a un total de 545 drogas (principios activos) ahora.

Tras la audiencia, los representantes legales explicaron a Los Andes que también se abarcarán 340 enfermedades crónicas que no estaban incluidas en el programa, como diabetes y HIV.

La abogada Uceda explicó cómo será el procedimiento para que los jubilados accedan al subsidio social: “No va a necesitar la acreditación por parte del afiliado, sino que el cruzamiento de datos lo va a hacer el PAMI; se harán más flexibles los requisitos y no se van a contemplar los bonos, ni tampoco se van a sumar las pensiones, como se venía haciendo hasta ahora en el caso de jubilados que reciban pensión y jubilación”.

“El 8 de enero tiene que salir esta resolución del PAMI. Leguízamo anunció en la audiencia que se hará extensivo hacia todo el país”, sostuvo Uceda.

Noticia en desarrollo