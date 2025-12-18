18 de diciembre de 2025 - 14:21

La Justicia Federal le ordenó al Pami que amplíe el vademécum de medicamentos gratuitos que debe restituir

La Justicia Federal de Mendoza resolvió la situación de los medicamentos gratuitos que las autoridades del Pami se negaban a restituir.

Audiencia judicial por la causa PAMI. Archivo Los Andes

Foto:

Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

La Justicia Federal de Mendoza le ordenó al PAMI que amplíe el vademécum de medicamentos gratuitos que les había exigido restituir desde diciembre de 2024. Las autoridades nacionales se comprometieron a oficializarlo el próximo 8 de enero.

Es un acuerdo de “reparación” logrado entre las partes en una audiencia encabezada por la jueza de Cámara del Juzgado Federal Nº 1, María Paula Marisi.

Con esta medida se apunta a resolver la causa penal por desobediencia judicial que afronta el director nacional del Pami, Esteban Leguízamo, mientras que el titular del organismo en Mendoza, David Litvinchuk, hoy resultó sobreseído en la causa.

La fiscal Alejandra Obregón y los abogados de la asociación Jubilados y Pensionados de Mendoza (Jubypen), Marisa Uceda y Carlos Blanco, impulsaron la ampliación del listado original de 270 medicamentos que abarcaba el programa “Vivir Mejor” –que se exige restituir- a un total de 545 drogas (principios activos) ahora.

Tras la audiencia, los representantes legales explicaron a Los Andes que también se abarcarán 340 enfermedades crónicas que no estaban incluidas en el programa, como diabetes y HIV.

La abogada Uceda explicó cómo será el procedimiento para que los jubilados accedan al subsidio social: “No va a necesitar la acreditación por parte del afiliado, sino que el cruzamiento de datos lo va a hacer el PAMI; se harán más flexibles los requisitos y no se van a contemplar los bonos, ni tampoco se van a sumar las pensiones, como se venía haciendo hasta ahora en el caso de jubilados que reciban pensión y jubilación”.

El 8 de enero tiene que salir esta resolución del PAMI. Leguízamo anunció en la audiencia que se hará extensivo hacia todo el país”, sostuvo Uceda.

Noticia en desarrollo

