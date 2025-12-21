Alfredo Cornejo y la alianza con La Libertad Avanza: "Me imagino enfrentando el 2027 juntos"

El gobernador Alfredo Cornejo dialogó con Los Andes , donde abordó distintos temas de la actualidad política nacional y provincial. El mandatario confirmó la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza para el 2027 y fue crítico del presente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, al advertir que el partido centenario “ corre riesgo de desaparición ”.

Durante la entrevista, Cornejo realizó un balance de los diez años de gestión de Cambia Mendoza al frente del Ejecutivo provincial y se refirió a la posibilidad de volver a compartir un espacio político con Omar De Marchi.

También analizó los recientes conflictos sociales vinculados al avance de la minería , además de plantear sus expectativas sobre el futuro de esa actividad económica.

- Se produjo una nueva etapa tras las elecciones y la alianza con Javier Milei. ¿Qué expectativas tiene y qué relación cree que mantendrá con el presidente?

- Hay un cambio de paradigma económico en la Argentina. Ese cambio lo representa Milei , en la medida en que expresa una orientación hacia una mayor libertad de mercado y una menor intervención del Estado. También hay un cambio cultural a favor del sector privado. Milei supo representarlo, incluso con consignas antipolíticas, aunque en lo esencial no difiere demasiado de lo que planteaba Mauricio Macri.

Espero mantener una buena relación, como hasta ahora, pero no voy a ceder en lo más mínimo en la defensa de los intereses de la provincia que represento con orgullo, que es Mendoza. Aspiro a una relación basada en una agenda que considero clave: el crecimiento económico.

Si este cambio de paradigma se consolida, como parece indicar el respaldo político expresado en las elecciones, Mendoza va a crecer fuertemente, fundamentalmente por lo que ha hecho el Gobierno provincial en todo este tiempo. Se están dando las condiciones para ello.

El gobernador Alfredo Cornejo

- El Gobierno nacional lanzó una serie de reformas. ¿Aspira a incidir en ese proceso y a plantear su opinión al presidente?

- Tengo opinión propia, construida a lo largo de mi trayectoria política. Es una opinión que representa a una parte importante de los mendocinos, que quiere más sector privado y un Estado inteligente. Eso lo vamos a seguir planteando, con o sin Milei, y en ese sentido me siento respetado.

No pretendo que el Gobierno nacional haga lo que yo pienso. Yo no soy el Gobierno nacional: soy el gobernador de una provincia importante. Contribuyo con ideas. En algunas cosas coincido plenamente, en otras creo que se quedaron cortos y en otras no termino de coincidir.

Lo que nadie puede negar es que Mendoza hizo muchas cosas antes de que las hiciera la Nación: equilibrio fiscal, reducción del gasto público en relación al producto y desregulación, dentro de las competencias provinciales. En muchos aspectos, la Nación viene detrás de Mendoza, algo que no ocurría durante el kirchnerismo.

- Se trató la Ley de Presupuesto y hay artículos vinculados a la derogación del financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad. ¿Cómo lo ve?

- El Gobierno nacional se comprometió a mejorar los salarios universitarios y a modificar el nomenclador de discapacidad. Después, cómo voten los diputados no es relevante más allá del resultado final: si se aprueba o no.

El Presupuesto tiene muchísimos otros aspectos. Nosotros, en el primer y en el segundo año, estuvimos a favor de que hubiera presupuesto. Creemos que institucionalmente es muy sólido contar con un presupuesto aprobado.

Muchas provincias no aprueban el presupuesto en tiempo y forma. Mendoza siempre lo hace, y desde hace años. Durante mucho tiempo, en noviembre no estaba aprobado el presupuesto. Eso hoy es una fortaleza institucional.

El Gobierno nacional no quiso tener presupuesto en los dos primeros años, por lo que celebro que ahora sí quiera tenerlo. Reputacionalmente es una señal de institucionalidad para la Argentina.

Alfredo Cornejo entrevista Los Andes

- Dijo que la reforma laboral se quedó corta. ¿En qué aspectos?

- Sí, se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo. El sindicato, como representación de los trabajadores, debe existir y es imprescindible que haya equilibrio entre capital y trabajo.

El problema aparece cuando la participación sindical se transforma en privilegio: financiamiento de actividades que no aportan y que terminan perjudicando al trabajador. En varios de esos puntos el Gobierno cedió. Entiendo que haya una voluntad de negociar, pero la clave es definir qué se quiere negociar y con qué objetivo.

La Argentina tiene que incrementar su capacidad productiva y el sindicalismo debe contribuir a eso. No debemos caer ni en una regulación excesiva ni en una desprotección total de nuestras industrias. Hay que buscar un punto de equilibrio, y eso tiene que ver con la modernización laboral y con cuestiones fiscales.

Confirmación de la alianza y el “palito” para De Marchi

- ¿Proyecta un futuro electoral junto a Javier Milei en una alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza?

- Promuevo los acuerdos que tengan previsibilidad de largo plazo. Las cosas importantes requieren continuidad. Mendoza no tiene reelección, pero logramos sostener un equipo durante bastante tiempo, con cambios, obviamente.

En educación, por ejemplo, modificamos la forma de enseñanza de la comprensión lectora en 2017 y 2018, cuando trajimos a Luis Borsani para capacitar docentes. Los resultados recién comenzaron a verse en los exámenes de 2022, 2023 y 2024. Las políticas públicas no dan resultados inmediatos.

Las alianzas electorales que duran un día y se rompen al día siguiente son un fraude al electorado. Que la ley diga que los frentes electorales desaparecen después de la elección es un tema jurídico. Ahora, detrás de una alianza electoral hay un programa, hay una orientación política que hay que sostener.

- ¿Entonces la alianza continúa hasta 2027?

- Me imagino enfrentando el 2027 juntos. Luego habrá que definir candidaturas, si hay PASO o no, como se resolvió en esta oportunidad. Eso se lo debemos a la sociedad.

Quien plantea romper ese acuerdo lo hace como si se tratara de una unión transitoria de empresas para presentarse a una licitación pública, y yo no pienso así. Esa fue la gran diferencia con Omar De Marchi.

Alfredo Cornejo

Estuvo siete años con nosotros: compartió Cambia Mendoza, recuperó el municipio de Luján y gobernó con este espacio. En el último año descubrió que tenía diferencias insalvables. Eso es un fraude a la opinión pública y al programa.

La ciudadanía nota cuando hay un buen programa. Si no, ¿para qué se juntan? ¿Para determinados objetivos y, una vez pasadas las elecciones, descubrir que ya no hay objetivos comunes? No me parece coherente.

- ¿Qué piensa sobre la posibilidad de volver a aliarse con sectores del PRO que responden a De Marchi?

- Aspiro a una convocatoria amplia, pero sobre la base de un programa. El programa es que Mendoza crezca: fortalecer las economías tradicionales, producir energía, agricultura, bebidas, industrias culturales, minería metalífera y petróleo, con un Estado inteligente que garantice igualdad de oportunidades.

Ese programa incluye educación pública, salud, justicia ágil y un sistema de seguridad profesional. Quienes quieran sumarse son bienvenidos. Yo sigo en el mismo lugar de siempre, defendiendo el mismo modelo de gobierno.

La UCR en estado crítico

- Fue crítico de la conducción del radicalismo nacional. ¿Por qué?

- El radicalismo nacional no supo interpretar a su electorado en estos dos años. Entre kirchnerismo y Milei, la mayoría de los simpatizantes radicales optó categóricamente por Milei, y la conducción nacional, con Martín Lousteau a la cabeza, no supo verlo.

Si el radicalismo sigue en este camino, corre el riesgo de llevar al partido a su desaparición o a quedar reducido a expresiones provinciales. Tiene que hacer un viraje. Eso lo dije en el Comité Nacional, en público y en privado.

- Llama la atención que la UCR tenga cinco gobernadores y que un intendente sea quien presida el partido…

- Es el mejor momento del radicalismo en materia de gobernaciones. Hace más de 25 años tuvo siete gobernadores. En las últimas dos décadas ha tenido tres, dos o incluso uno solo. Hoy es el mejor momento del radicalismo a nivel provincial.

Pero esta decisión fue una solución de compromiso porque ninguno de los gobernadores quiso ponerse al frente del partido en este momento. Algunos porque estamos al frente de la gestión, como yo, y otros porque tomaron la decisión de no hacerlo, como el caso de Gustavo Valdés, que estaba terminando su mandato y no quiso asumir ese rol.

Entrevista al gobernador Alfredo Cornejo

El debe y el haber de los diez años de gestión

- A nivel provincial, ¿qué piensa hacer en los dos años que le quedan de gestión?

- Mendoza está mejor en educación y en salud que hace diez años. ¿Está óptimo? No, pero la mejora es notable. No hay punto de comparación con cómo funcionaban antes hospitales como el Central o el Lagomaggiore. Hoy hay más inversiones, mejores recursos humanos, más especialidades, mejor equipamiento y sistemas de diagnóstico, además de una red conectada con 500.000 mendocinos con historia clínica digital.

En un contexto de crisis de todas las obras sociales, incluida OSEP y el PAMI, el sistema público de la provincia absorbió gran parte de la demanda. Ante un accidente o un problema grave de salud, sin distinción social, la atención se concentra en hospitales de referencia como el Central o el Notti.

La Justicia también es más ágil que hace diez años, con menos juicios laborales gracias a las oficinas laborales y una fuerte incorporación de tecnología, lo que permitió reducir tiempos, estructuras y personal.

Todas las funciones sustantivas de la provincia están mejor que hace diez años. Uno puede decir que es la evolución natural. Sí, pero se dio en el marco de una pandemia y de una recesión económica.

- Y en el debe, ¿qué le queda pendiente?

- En el plano económico, Mendoza enfrenta dificultades similares a las del resto del país, con excepción de algunas provincias beneficiadas por commodities específicos, como Neuquén. A esto se suma un contexto adverso para actividades altamente competitivas.

El turismo atraviesa su mejor década histórica, incluso en un marco recesivo, como resultado del trabajo conjunto entre el sector público y un sector privado innovador. La vitivinicultura, en cambio, enfrenta una competencia mucho mayor y una caída del consumo.

Mendoza también sufrió el retroceso del sector petrolero tras el avance del no convencional en Vaca Muerta. No obstante, la provincia comenzó a recomponer la actividad, con una leve mejora en la producción y cinco proyectos de perforación no convencional en el sur de Malargüe.

Gracias al Añelo de 2010, Neuquén va a recibir mil millones de dólares de regalías en 2026. Nosotros tenemos mil millones del Fondo de Resarcimiento y los estamos invirtiendo en infraestructura. Imagínense si tuviésemos mil millones todos los años para infraestructura. Eso es lo que vamos a lograr con las reformas que se están haciendo ahora.

Cambia Mendoza

- ¿Depende el futuro de Mendoza de la inversión privada?

- Absolutamente. La inversión privada en petróleo y minería traerá más regalías. Mendoza tiene hoy un Estado más inteligente y preparado para aprovechar ese crecimiento. El futuro de Mendoza es muy promisorio.

Si hubiésemos tenido un sistema económico como el de Chile en estos diez años, Mendoza habría crecido al 7% u 8%. Pero estamos en Argentina y el país tiró para abajo a Mendoza.

- ¿Pensás en otras reformas en lo que te queda de gestión?

- Pienso en que hay que estar reformando todo el tiempo. La Constitución es una Constitución vieja, pero es una Constitución sabia. Es envidiable la reforma del 2016. Imagínense, en Santiago del Estero, en varias provincias, quedan los familiares de gobernadores, familiares del que tiene el poder. En Mendoza está prohibido en el 2016. También está prohibida la reelección, que es discutible si es bueno o malo.

- ¿Una cuota pendiente ahí?

- Creo que para la continuidad de gestión es útil tener al menos una reelección. Pero no me lo ha impedido, y me preparé para eso, para ser tener un equipo intergeneracional que pueda continuar el programa, que no haya grandes cambios, y hemos trabajado para eso. El desafío es que Mendoza no discontinúe los cambios que se han hecho en este tiempo. Y en estos dos años voy a trabajar para eso.

- En 2027, ¿cómo te lo imaginas políticamente? ¿habrá cambios en el gabinete en estos años?...

- Vamos a ver. Hemos sido aprobados por la ciudadanía, pero siempre estamos sujetos a cambios, tanto en las segundas y terceras líneas como también en las primeras. Es un año en el que hay que garantizar la continuidad de este programa de gobierno y vamos a trabajar para eso, porque si la Argentina que viene logra orden macroeconómico, Mendoza va a crecer mucho, y yo tengo esperanza de que ese orden se alcance.

Van a existir dificultades. Yo trabajo mucho exigiéndole al Gobierno nacional que reaparezca el crédito y que bajen las tasas. Pero tiene que continuar esta política de administración provincial, con la mirada puesta en 2027. Eso no quiere decir que haya que seguir haciendo exactamente lo mismo. Hay que hacer cambios, pero sin modificar los pilares básicos de este programa de gobierno provincial.

- ¿Sabes quién puede llevar adelante eso en tu equipo?

- Mucha gente, podría ser algún intendente de los que se menciona, alguna de las ministras o ministros podría ser. Pero quien garantice una continuidad yo estoy abierto a eso y a reconsiderar todos los esquemas políticos de alianzas, pero siempre, en el marco de una continuidad del programa.

Minería, conflictos y control

- Con la minería hay un momento de conflictividad. ¿Cómo lo vive?

- Me preocupa la violencia y los escraches. La licencia social no puede ser apropiada por grupos minoritarios cuando hubo una elección clara. Llamo a la paz social y a que funcionen las instituciones.

- Hubo detenciones de periodistas…

- Hubo un error, pero irse por la tangente pero eso está mal. En Mendoza hay plena libertad de expresión y hay que ejercer los valores democráticos y liberales. Ir a escrachar a un legislador es ilegítimo; ir a escrachar a un periodista, aún más.

No puedo dar la cara por todos los empleados públicos que hacen las cosas bien o no. Ahora, no puedo defender a un policía por el solo hecho de ser policía. Pero si debo defender el accionar policial, no cualquiera puede andar con un arma y ejercer el uso de la fuerza en cualquier lado. Hay una sola institución que tiene esa facultad es la policía y hay que apoyar eso.

Asambleas ambientalistas en la Legislatura La sesión de la Cámara de Diputados se lleva adelante con protesta de asambleístas ambientales en la Peatonal. Ramiro Gómez / Los Andes

- ¿Qué piensa de quienes se oponen a la minería?

- Distingo entre quienes se oponen ideológicamente y quienes dudan de los controles. A estos últimos los respeto y les doy tranquilidad: mientras yo sea gobernador, los controles se van a cumplir.

Se están dando las condiciones para que haya nosotros hemos creado una policía minera muy fuerte, muy tecnificada que hace 10 años atrás no existía. Doy tranquilidad y las instituciones le deben dar tranquilidad a futuro.

- ¿Habrá reformas en materia hídrica y de agua?

- Hay datos estadísticos que muestran que la agricultura consume infinitamente más agua que cualquier proyecto minero. El problema del agua no está en la minería, sino en el derroche agrícola y residencial. Eso lo dicen todos los científicos, no lo digo yo.

“El agua no se negocia” es una consigna vacía. El agua sí se negocia: hay una cláusula constitucional que establece el derecho al agua ligado a la propiedad de la tierra. Con eso se hicieron millonarios muchos desarrolladores urbanos, con la complicidad de municipios, y después el Estado tuvo que llevar servicios.

- ¿Habrá cambios legislativos en materia de agua el año que viene?

- El plan que tiene Irrigación lo estamos evaluando todo el tiempo. Cuando tenga el consenso necesario, lo vamos a aprobar.