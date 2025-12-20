Senador de Chile aseguró que "Mendoza tendrá una tremenda oportunidad" con el gobierno de Kast

El senador nacional de Chile , Francisco Chahuán , visitó Mendoza este viernes para encabezar la conferencia “Los desafíos del futuro: una gobernanza anticipatoria”, en la Legislatura provincial. Fue recibido por la vicegobernadora Hebe Casado para este evento por la mañana y, horas más tarde, se reunió con el gobernador Alfredo Cornejo.

El legislador chileno es una de las figuras más influyentes de América Latina en materia de ciencia y gobernanza anticipatoria. Por ese motivo, concentró el debate sobre la incorporación de evidencia científica y pensamiento estratégico , que se desarrolló en el edificio Margarita Malharro de Torres.

Chahuán fue invitado a la conferencia por la asociación FAROandes , que preside Marcelo Boldrini , y allí presentó los principales ejes de su libro publicado en 2024, en el que desarrolla el concepto de gobernanza anticipatoria como una herramienta clave para enfrentar los desafíos del futuro.

En ese sentido, planteó la necesidad de que los Estados incorporen de manera sistemática el conocimiento científico y la ética en el diseño de políticas públicas, especialmente en contextos atravesados por la incertidumbre, la aceleración tecnológica y los profundos cambios sociales.

Chahuán dialogó con diario Los Andes sobre su visita a Mendoza y también analizó el escenario político que se abre en Chile con la presidencia de José Antonio Kast .

El senador de Chile, Francisco Chahuán, durante su charla en la Legislatura de Mendoza

El legislador no pertenece al Partido Republicano; sin embargo, apoyó en el balotaje presidencial al candidato de derecha, una posición que adoptó en su conjunto la coalición Chile Vamos.

En ese marco, sostuvo que el gobierno de Kast marcará “una nueva era para Chile”, con foco en el crecimiento económico y en la generación de empleo y oportunidades, sin resignar beneficios sociales.

Según indicó, Kast impulsará una “sociedad de derechos, pero también de deberes”, y conformará un gobierno de amplia coalición, que incluirá a distintos espacios opositores.

José Antonio Kast José Kast saliendo de Casa Rosada. El presidente electo de Chile visitó Argentina y se reunió con Javier Milei, días después de haber ganado las elecciones. Los Andes

Las relaciones entre Chile y Mendoza

Chahuán afirmó que el nuevo perfil de gobierno mejorará la relación bilateral con la Argentina, con avances en integración energética, minería, pasos binacionales y proyectos estratégicos como Vaca Muerta.

En ese sentido, proyectó que las relaciones entre ambos países volverán a su “mejor punto” como lo fue durante los gobiernos simultáneos de Sebastián Piñera y Mauricio Macri.

Además, afirmó que “Mendoza tendrá una tremenda oportunidad” de crecimiento y sostuvo que “Alfredo Cornejo y Hebe Casado forman un liderazgo consistente, que no me cabe la menor duda va a ser dialogante respecto de la vinculación con la región de Valparaíso”.

“Pero con una mirada conjunta respecto de los desafíos que vienen por delante. Así que no me cabe la menor duda de que se va a construir un escenario muy propicio, no solamente para la relación con Mendoza en particular, sino que también se potenciará con San Juan”, añadió el senador.

En horas de la tarde, el senador se reunió con Cornejo y el mandatario provincial posteó en sus redes sociales: "Hoy compartí un encuentro muy valioso con el senador chileno Francisco @chahuan, una de las principales referencias de América Latina en ciencia, innovación y pensamiento estratégico. Conversamos sobre integración binacional y el desafío de anticipar el futuro desde las políticas públicas".

Los ejes de su charla

Durante su exposición, el senador chileno destacó la importancia de la gobernanza anticipatoria como una herramienta clave para impulsar un desarrollo sostenible y de largo plazo en los territorios.

Según explicó, los países que lograron dar un salto cualitativo y cuantitativo en su desarrollo lo hicieron a partir de la construcción de un relato común, que permitió alinear a los poderes Ejecutivo y Legislativo en torno a objetivos compartidos. “No se trata de esperar que el futuro suceda, sino de incidir activamente para que los futuros deseables se produzcan”, afirmó.

En ese marco, citó el caso de Finlandia, que en la década del 90 pasó de tener bajos indicadores educativos, una desigual distribución del ingreso y dependencia energética a convertirse en uno de los países con mejores niveles educativos, mayor equidad social y autonomía energética.

“Ese cambio fue posible porque se creó un espacio institucional de diálogo social, donde trabajadores, empresas, sindicatos, sociedad civil y tomadores de decisiones construyeron una visión común de país”, señaló.

Francisco Chahuan-Chile 2 El senador de Chile, Francisco Chahuán, en su visita a Mendoza. Prensa Senado

Chahuán mencionó que procesos similares se desarrollaron en países como Japón, Nueva Zelanda, Australia, Portugal e Irlanda, donde los planes de desarrollo surgieron “desde la ciudadanía hacia arriba”, a partir de amplios acuerdos sociales.

En relación con la experiencia chilena, indicó que en los últimos años se avanzó en la co-construcción de una mirada colectiva sobre el futuro. Primero, mediante una plataforma que reunió a 1.400 académicos y científicos para elaborar propuestas de políticas públicas en 25 áreas y, más recientemente, a través del proyecto Chile 2050, que involucra a más de 2.000 especialistas y referentes de la sociedad civil, con el objetivo de diseñar un modelo de desarrollo de largo plazo.

Además, recordó que fue fundador de la Comisión de Desafíos del Futuro en la Cámara de Diputados en 2006, tras una visita a Finlandia, y que luego impulsó su creación en el Senado en 2010 junto a un grupo transversal de legisladores.

Esa comisión es la organizadora de Congreso Futuro, una iniciativa que desde hace 15 años convoca a líderes del pensamiento crítico a nivel global para contribuir al diseño de políticas públicas en Chile.

Mendoza puja por el Congreso Futuro Argentina 2026

La presencia de Francisco Chahuán en la provincia se inscribe en una agenda estratégica orientada a avanzar en los acuerdos necesarios para concretar Congreso Futuro Argentina en 2026, con Mendoza como primera sede del evento en el país.

Congreso Futuro es hoy uno de los eventos de divulgación científica y tecnológica más importantes del mundo y el más relevante del ámbito hispanohablante.

Cuenta con el respaldo institucional del rey Felipe VI de España y ha reunido a premios Nobel, científicos de la NASA y el MIT, ex jefes de Estado y referentes globales del pensamiento científico y humanista.

En sus distintas ediciones participaron destacados intelectuales argentinos, consolidando un espacio público, gratuito y de alcance masivo.

La iniciativa busca posicionar a Mendoza como un polo regional de ciencia, innovación y pensamiento estratégico, fortaleciendo su proyección internacional y su rol como nodo de articulación entre América Latina y el mundo.