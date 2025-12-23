Ranking nacional: cómo cerró el año Alfredo Cornejo y quién fue el mejor intendente de Mendoza

Con el final de 2025 a la vuelta de la esquina, CB Consultora difundió su tradicional encuesta mensual de imagen de gobernadores e intendentes de todo el país. En la última medición del año se registraron movimientos entre los dirigentes mendocinos.

Tanto el gobernador Alfredo Cornejo como el intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez , retrocedieron posiciones en sus respectivos rankings, mientras que el jefe comunal de Maipú, Matías Stevanato , cerró el año con una mejora en su desempeño.

El relevamiento, dirigido por el analista Cristian Buttié , se realizó entre el 10 y el 14 de diciembre y abarcó las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de los gobernadores, se consultó sobre su imagen a partir de cuatro categorías: muy buena, buena, mala y muy mala.

Este esquema también se aplicó a los intendentes de capitales y principales municipios del país. Mendoza cuenta con la particularidad de que es la única provincia que posee dos jefes comunales en la encuesta.

En lo que respecta a Mendoza, Alfredo Cornejo se mantuvo dentro del grupo denominado por la consultora como “ los ocho gobernadores del medio ”, aunque cedió dos posiciones respecto de la medición de noviembre. De esta manera, el mandatario radical finalizó 2025 en el puesto 15 del ranking nacional .

Según el sondeo, Cornejo cerró el año con un 52,3% de imagen positiva, compuesta por un 21,8% de opiniones “muy buenas” y un 30,5% de “buenas”. En tanto, la imagen negativa alcanzó el 42,6%, dividida entre un 27,8% de “mala” y un 14,8% de “muy mala”. El 5,1% de los encuestados no supo o no quiso calificar su gestión. Para este tramo del relevamiento, CB Consultora tomó una muestra de 774 casos en la provincia.

Dentro de la región de Cuyo, Cornejo fue el gobernador con menor nivel de valoración positiva. El mejor posicionado fue Claudio Poggi (San Luis), quien se mantuvo en el segundo lugar del ranking nacional con un 58,6% de imagen positiva. En tanto, Marcelo Orrego (San Juan) escaló del quinto al tercer puesto, con un 56,9% de aprobación.

La consultora clasifica a los mandatarios provinciales en tres grupos según su nivel de imagen positiva. En ese esquema, Cornejo permanece entre “los ocho del medio”, aunque más cerca del grupo de los gobernadores con peores registros. Por debajo del mendocino, dentro de ese segmento, solo aparece el santafesino Maximiliano Pullaro.

En la comparación nacional, Cornejo quedó por detrás de Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Martín Llaryora (Córdoba), quien quedó a las puertas de ingresar al "grupo de los ocho gobernadores" mejor valorados del país.

El ranking general de diciembre fue encabezado por Osvaldo Jaldo (Tucumán), con un 60,3% de imagen positiva, seguido por Claudio Poggi (San Luis) con 58,6% y Marcelo Orrego (San Juan) con 56,9%. En el otro extremo se ubicaron Alberto Weretilneck (Río Negro), con 46,1%; Ricardo Quintela (La Rioja), con 46,8%; y Axel Kicillof (Buenos Aires), con 47,2%.

En cuanto a las variaciones mensuales, Weretilneck fue el gobernador que más creció en imagen positiva, con una suba de 2,8%, mientras que la mayor caída correspondió a Gildo Insfrán (Formosa), con un descenso del 3,6%.

Intendentes: retroceso en Capital y repunte en Maipú

A nivel municipal, la última medición del año también dejó novedades para Mendoza. En la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez no logró repetir el desempeño de noviembre, cuando había alcanzado el primer lugar del ranking nacional de intendentes. En diciembre, el jefe comunal capitalino retrocedió hasta la sexta posición.

Según el relevamiento, el 57,5% de los 377 casos consultados mantuvo una imagen positiva de Suarez, desagregada en un 29,5% de valoraciones “muy buenas” y un 28% de “buenas”. La imagen negativa alcanzó el 38,2%, con un 19,9% de opiniones “muy malas” y un 18,3% de “malas”, mientras que el 4,3% no supo cómo calificar su gestión.

El contraste se dio en Maipú, donde sí hubo motivos para cerrar el año con balance positivo. Tras varios meses de descenso, el intendente peronista Matías Stevanato registró un repunte de tres posiciones y pasó del octavo al quinto lugar entre noviembre y diciembre.

Stevanato finalizó 2025 con un 58% de imagen positiva y un 38,7% de negativa. En apenas un mes, su aprobación creció tres puntos porcentuales. De acuerdo con el historial del ranking, su mejor desempeño del año se produjo en mayo, cuando encabezó la medición con un 61,3% de imagen positiva.

El ranking nacional de intendentes de diciembre fue liderado por Gustavo Sastre (Puerto Madryn), con un 60,2% de imagen positiva, seguido por Jorge Jofré (Formosa Capital), con 59,7%, y Leonardo Stelatto (Posadas), con 59,3%.

En el fondo de la tabla se ubicaron Walter Cortés (Bariloche), con 35,1%; Julio Alak (La Plata), con 36,4%; y Armando Molina (La Rioja Capital), con 36,5%.

En términos de variaciones mensuales, el mayor crecimiento en imagen positiva correspondió a Walter Vuoto (Ushuaia), con una suba del 3,2%, mientras que la mayor caída fue la de Roy Nikisch (Resistencia), con un descenso del 3,6%.

