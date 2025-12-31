Bullrich defendió su gestión en Seguridad y afirmó que 2025 tuvo "logros y avances extraordinarios"

La exministra de Seguridad y actual jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, realizó un balance del año y salió a respaldar con firmeza la política de seguridad aplicada durante su gestión, al asegurar que los resultados obtenidos en 2025 fueron “extraordinarios”.
Bullrich destacó el trabajo llevado adelante por el Ministerio de Seguridad Nacional, área que condujo hasta diciembre, y sostuvo que se alcanzaron avances históricos en materia de orden público y lucha contra el delito.
Según señaló, el año cerró con récords tanto en incautaciones como en inversiones, en niveles que -remarcó- no se habían visto antes. La decisión de defender la política de seguridad busca rechazar los cuestionamientos que existieron en los últimos días.
Tras ello, el oficialismo festejó la decisión judicial. Bullrich fue parte de la celebración, al señalar que hay “una regla clara e innegociable: el que las hace, las paga. Una prioridad absoluta: cuidar a quienes nos cuidan. Y una doctrina de Seguridad y Orden”, en una publicación en la red social X.
Puntualizó que “lo que hicimos en 2025 fue extraordinario. Fue en equipo, con decisión política y el rumbo claro marcado por el Presidente @JMilei. Estoy convencida de que 2026 seguirá este camino, con el liderazgo de la Ministra @AleMonteoliva y un equipo que sabe lo que hace y no retrocede”.