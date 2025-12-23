23 de diciembre de 2025 - 16:40

Pocas personas lo notan en el auto: para qué sirve la palanca ubicada debajo del espejo retrovisor

El espejo retrovisor del auto tiene un sistema oculto que logra solucionar un problema en determinados momentos del día.

Este interruptor dentro del auto es uno de los más útiles para la seguridad al volante.

Este interruptor dentro del auto es uno de los más útiles para la seguridad al volante.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

El espejo retrovisor es un objeto esencial a la hora de manejar el auto y a veces genera intriga saber para qué sirve la pequeña palanca (en algunos casos un botón) ubicada apenas por debajo. Este elemento es clave para la seguridad vial. Permite solucionar un inconveniente habitual en un determinado momento del día.

Leé además

ni en 24° ni en 22°: en que temperatura hay que poner el aire acondicionado para ahorrar electricidad

Ni en 24° ni en 22°: en qué temperatura hay que poner el aire acondicionado para ahorrar electricidad

Por Andrés Aguilera
Su instalación es simple y se adaptan a cualquier medida, lo que proporcionan un estilo moderno a cualquier tipo de casa.

Las rejas de hierro ya no se utilizan en ventanas de casas actuales: la moda de bajo mantenimiento y seguridad

Por Lucas Vasquez

Aunque suele pasar desapercibido, este sistema no está hecho por decoración o por un simple uso y puede marcar la diferencia entre un viaje cómodo y uno peligroso. Saber para qué sirve y en qué momento activarlo ayuda a disminuir la fatiga visual, mejorar la concentración y evitar reflejos molestos que afectan la visión cuando manejamos en determinadas situaciones.

espejo retrovisor
Este interruptor dentro del auto es uno de los más útiles para la seguridad al volante.

Este interruptor dentro del auto es uno de los más útiles para la seguridad al volante.

Qué función cumple la palanca del espejo retrovisor en la seguridad vial

El botón o la pequeña palanca ubicada en la parte inferior del espejo retrovisor central forma parte de un sistema antideslumbrante manual, según el sitio MAPFRE.

  • Su función principal busca reducir el impacto de las luces intensas provenientes de los autos que circulan detrás, especialmente las luces altas durante la noche.
  • Este mecanismo actúa modificando levemente la inclinación interna del espejo, lo que atenúa el reflejo directo sin perder visibilidad general.
  • Cuando el espejo está en posición normal, refleja la imagen con máxima claridad, ideal para conducir durante el día o en condiciones de buena iluminación. Sin embargo, por la noche, las luces traseras pueden generar un reflejo directo que encandila, provoca molestia ocular y obliga al conductor a desviar la vista, aumentando el riesgo de accidentes.
  • Al accionar este elemento, el espejo cambia su ángulo interno y reduce notablemente la intensidad del reflejo.
  • Esto no provoca un oscurecimiento total, sino un ajuste que permite seguir observando el tránsito posterior sin que la luz resulte molesta. Este sistema es completamente mecánico en muchos vehículos, aunque en modelos más modernos puede ser automático y activarse solo.

A pesar de su utilidad, en algunos casos se desconoce su existencia o no se sabe cómo usarlo correctamente. Por eso, entender su función permite aprovechar esta herramienta simple pero fundamental ya que no está hecha porque sí y tiene un significado indispensable para una conducción más segura, especialmente en rutas, autopistas y calles con tránsito intenso durante la noche.

espejo retrovisor

Cuándo utilizar el sistema antideslumbrante del espejo

  • El momento ideal para utilizar el botón o palanca del espejo retrovisor es durante la conducción nocturna o en situaciones de poca luz.
  • Cuando se detecta que las luces del vehículo que circula detrás generan reflejos intensos o molestos, es recomendable activar el sistema antideslumbrante de inmediato. Esto ayuda a proteger la vista y mantener la concentración en el camino.
  • También es útil en trayectos largos, donde la exposición constante a luces puede generar cansancio visual y dolor de cabeza. Al reducir el brillo, el conductor evita la tensión ocular y mejora su capacidad de reacción ante cualquier imprevisto.

Cómo se utiliza

  1. Es simple. Solo hay que mover la palanca hacia adelante o hacia atrás, según el modelo del vehículo.
  2. El cambio es inmediato y reversible, por lo que durante el día debemos volverlo a la posición normal para obtener una imagen más clara. No afecta el espejo lateral ni interfiere con otros sistemas del auto.
  3. Es importante aclarar que este desnivela la regulación del espejo ante nuestra comodidad. Por eso, antes de usarlo, el espejo debe estar bien ajustado para ofrecer una visión completa del camino.
espejo retrovisor

La palanca del espejo retrovisor es un recurso simple pero fundamental para evitar el deslumbramiento nocturno. Al utilizarlo en el momento adecuado mejora la visibilidad, reduce la fatiga visual y contribuye a una conducción más segura y cómoda.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un truco de reciclaje que ordena el hogar y evita desperdicios cotidianos

Por qué conviene guardar los blísteres de pastillas vacíos: tienen un uso clave en casa

Por Ignacio Alvarado
Esta idea no reemplaza soluciones de pulido profesional en el auto, pero permite mantener la pintura más uniforme y prolija.

Solo 3 gotas en un paño y la pintura del auto tendrá menos rayones: no es pulidor

Por Lucas Vasquez
El vehículo en el que viajaban cuatro jóvenes volcó en Pareditas; la conductora dio 1,65 g de alcohol en sangre.

Volcó un auto en San Carlos: la conductora de 18 años tenía 1,65 g de alcohol en sangre

Por Gisel Guajardo
Conocer esta señal en el tablero, permite manejar de forma más segura y cuidar el estado general del auto.

Pocas personas lo conocen en el auto: la señal del tablero que significa que algo funciona mal

Por Lucas Vasquez