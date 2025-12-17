Pocas personas lo conocen en el auto: la señal del tablero que significa que algo funciona mal

No es para alarmarse, pero al poner en marcha el auto , es común que se enciendan varias luces en el tablero. La mayoría se apaga a los pocos segundos, pero en algunos casos una señal permanece activa y genera dudas si seguir camino o dejarlo estacionado.

Una de las más frecuentes y menos comprendidas es esta señal. Aunque no siempre indica una falla grave , ignorarla puede derivar en inconvenientes mecánicos y riesgos al conducir. Ahora deberás saber cómo actuar ante esta simple advertencia.

La señal de presión de neumáticos, conocida como TPMS (Tire Pressure Monitoring System), se identifica por un ícono similar a una herradura con un signo de exclamación en el centro. Este sistema monitorea de forma constante la presión del aire en las ruedas y alerta cuando detecta valores por debajo de lo recomendado por el fabricante.

Conocer esta señal en el tablero, permite manejar de forma más segura y cuidar el estado general del auto.

Por eso, circular con una presión incorrecta afecta la estabilidad, aumenta el consumo de combustible y acelera el desgaste irregular de las cubiertas, por lo que esta advertencia no debe pasarse por alto.

El sitio NHTSA , indica que la primera acción recomendada cuando se enciende esta luz es verificar la presión de los neumáticos con un medidor confiable.

Es importante hacerlo en frío y ajustarse a los valores indicados por el fabricante, que suelen encontrarse en la puerta del conductor o en el manual del vehículo.

Por eso se recomienda no circular durante largos períodos con esta advertencia activa. Un neumático con baja presión reduce la capacidad de frenado y aumenta el riesgo de que logre reventarse.

Asimismo, debe mantenerse la presión adecuada para mejorar la seguridad, prolongar la vida útil de las ruedas y optimizar el rendimiento general del vehículo. Atender esta señal a tiempo evita problemas mayores y costos innecesarios.

La luz de la presión de los neumáticos es una advertencia clave que parece desconocida. Por eso, es interesante conocer su propósito para no alarmarse y tomar decisiones oportunas en el momento.