Pocas personas lo conocen en el auto: la señal del tablero que significa que algo funciona mal

Cuando aparece al encender el auto no debe ignorarse. Sin embargo, esta señal del tablero alerta sobre un problema que afecta la seguridad del funcionamiento.

Conocer esta señal en el tablero, permite manejar de forma más segura y cuidar el estado general del auto.

No es para alarmarse, pero al poner en marcha el auto, es común que se enciendan varias luces en el tablero. La mayoría se apaga a los pocos segundos, pero en algunos casos una señal permanece activa y genera dudas si seguir camino o dejarlo estacionado.

Una de las más frecuentes y menos comprendidas es esta señal. Aunque no siempre indica una falla grave, ignorarla puede derivar en inconvenientes mecánicos y riesgos al conducir. Ahora deberás saber cómo actuar ante esta simple advertencia.

Qué indica la luz de presión de neumáticos y por qué se enciende

La señal de presión de neumáticos, conocida como TPMS (Tire Pressure Monitoring System), se identifica por un ícono similar a una herradura con un signo de exclamación en el centro. Este sistema monitorea de forma constante la presión del aire en las ruedas y alerta cuando detecta valores por debajo de lo recomendado por el fabricante.

Esta luz puede encenderse por varias razones

  1. La más común es una pérdida gradual de aire, que suele ocurrir con cambios bruscos de temperatura o por un desgaste normal del neumático.
  2. En climas fríos, por ejemplo, la presión interna disminuye y el sensor detecta la variación, aun cuando no haya una pinchadura visible.
  3. También puede activarse tras cambiar un neumático, rotar las ruedas o inflarlas sin reiniciar el sistema.
  4. En algunos casos, el aviso no está relacionado con el aire en sí, sino con una falla del sensor, especialmente en vehículos con varios años de uso.

Por eso, circular con una presión incorrecta afecta la estabilidad, aumenta el consumo de combustible y acelera el desgaste irregular de las cubiertas, por lo que esta advertencia no debe pasarse por alto.

Cómo solucionar este inconveniente y cuándo debemos prestar atención

El sitio NHTSA, indica que la primera acción recomendada cuando se enciende esta luz es verificar la presión de los neumáticos con un medidor confiable.

  • Es importante hacerlo en frío y ajustarse a los valores indicados por el fabricante, que suelen encontrarse en la puerta del conductor o en el manual del vehículo.
  • Una vez inflados correctamente, muchos autos deben reiniciar el sistema TPMS, ya sea mediante un botón específico o desde el menú del tablero. Si la luz se apaga tras este procedimiento, simplemente el problema estaba vinculado a la presión.
  • En caso de que la señal persista, puede tratarse de una pérdida lenta de aire o de un sensor defectuoso.

Por eso se recomienda no circular durante largos períodos con esta advertencia activa. Un neumático con baja presión reduce la capacidad de frenado y aumenta el riesgo de que logre reventarse.

Asimismo, debe mantenerse la presión adecuada para mejorar la seguridad, prolongar la vida útil de las ruedas y optimizar el rendimiento general del vehículo. Atender esta señal a tiempo evita problemas mayores y costos innecesarios.

La luz de la presión de los neumáticos es una advertencia clave que parece desconocida. Por eso, es interesante conocer su propósito para no alarmarse y tomar decisiones oportunas en el momento.

