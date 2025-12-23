Poner una cuchara de madera sobre la olla: por qué este gesto simple evita accidentes

En muchas cocinas, un gesto tan simple como apoyar una cuchara de madera sobre la olla se repite desde hace generaciones. Lo que parece una costumbre sin explicación es, en realidad, un truco doméstico efectivo para evitar accidentes en el hogar , especialmente durante la cocción de pastas, arroces o sopas.

Cuando el agua hierve, el almidón de los alimentos genera espuma que sube rápidamente. Si no se controla, esta espuma puede desbordar la olla, apagar la llama del gas o provocar salpicaduras que aumentan el riesgo de quemaduras. Ahí es donde entra en juego la cuchara de madera.

La madera es un material poroso y mal conductor del calor . Al colocar la cuchara atravesando la boca de la olla, interrumpe el avance de la espuma. Cuando esta sube y entra en contacto con la superficie seca de la cuchara, las burbujas se rompen , lo que reduce la posibilidad de que el líquido se desborde.

Además, al no calentarse rápidamente, la cuchara mantiene esa capacidad de cortar la espuma durante más tiempo. Este truco es especialmente útil en la cocina del día a día, donde muchas veces se cocina sin supervisión constante.

Evitar que una olla hierva y se derrame no solo es una cuestión de limpieza. En términos de seguridad , un derrame puede apagar el fuego y generar una pérdida de gas, o bien provocar que el líquido caliente caiga sobre la hornalla y salpique. En ambos casos, el riesgo dentro del hogar aumenta.

image

Usar la cuchara de madera no reemplaza la atención, pero sí reduce significativamente los accidentes, sobre todo cuando se cocina a fuego fuerte. También ayuda a mantener la cocina más ordenada y a evitar manchas difíciles de limpiar.

Cuándo conviene usar este truco

Este método funciona mejor con ollas destapadas y cuchara seca. Si la cuchara se moja o se calienta demasiado, pierde efectividad, por lo que conviene reemplazarla si eso ocurre.

En definitiva, poner una cuchara de madera sobre la olla es un truco simple, gratuito y eficaz. Un pequeño gesto que, aplicado a tiempo, protege la cocina, mejora la seguridad y hace más práctico el día a día en el hogar.