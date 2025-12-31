El Gobierno demandará a un conductor que chocó un móvil policial en 2023 y luego se incendió en San Agustín

El Gobierno de Mendoza decidió iniciar acciones judiciales para recuperar los daños ocasionados a un móvil policial del Ministerio de Seguridad y Justicia , siniestrado el 4 de enero de 2023 .

Ese día, el vehículo interno N° 3577 —un Fiat Cronos— sufrió un accidente que motivó la apertura de un reclamo extrajudicial por los perjuicios materiales. La reparación del rodado fue posteriormente valuada en $10.640.000 , según un informe técnico elaborado el 11 de noviembre de 2024 por la División OLPA de la Dirección de Logística.

Tras el siniestro, el móvil fue retirado de servicio y el 26 de julio de 2023 ingresó a la playa de secuestros San Agustín en condición de “fuera de circulación total y permanente”. Sin embargo, el 16 de septiembre de 2023 , cuando ocurrió el incendio de gran magnitud en el predio del oeste de Capital, el vehículo fue alcanzado por las llamas y quedó destruido en su totalidad.

Paralelamente, el Ministerio de Seguridad avanzó con el recupero del daño económico. En enero de 2025 , la División Siniestros y Recupero de Bienes inició un reclamo extrajudicial ante la aseguradora Mapfre , y el 29 de enero de 2025 se solicitó formalmente la notificación al responsable del siniestro.

Posteriormente se intentó una instancia de mediación, que concluyó sin acuerdo. Durante ese proceso, la aseguradora realizó un ofrecimiento de $7.500.000 , monto inferior al daño estimado y que no contemplaba intereses.

Entre noviembre de 2024 y mediados de 2025, intervinieron la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad, la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado.

Todos los organismos coincidieron en que, ante la falta de respuesta de la aseguradora y el tiempo transcurrido, se habían agotado las vías administrativas y que resultaba necesario priorizar la defensa del patrimonio provincial, advirtiendo además la cercanía del plazo de prescripción.

Finalmente, mediante un decreto fechado el 5 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial este martes, el gobernador Alfredo Cornejo, junto a la ministra de Seguridad Mercedes Rus, instruyó a la Asesoría de Gobierno a iniciar acciones judiciales contra el conductor involucrado en el siniestro y/o quien resulte civilmente responsable, así como contra la compañía aseguradora, con el objetivo de recuperar el monto reclamado por los daños ocasionados al móvil policial.