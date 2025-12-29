29 de diciembre de 2025 - 09:15

Ni en la guantera ni en el baúl: el lugar correcto para guardar los papeles del auto y evitar multas

Guardar mal los papeles del auto puede generar multas evitables. Expertos explican el lugar más seguro y práctico para mejorar la organización y la seguridad.

El lugar correcto del auto reduce multas y protege documentos importantes siempre.

El lugar correcto del auto reduce multas y protege documentos importantes siempre.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Este interruptor dentro del auto es uno de los más útiles para la seguridad al volante.

Pocas personas lo notan en el auto: para qué sirve la palanca ubicada debajo del espejo retrovisor

Por Lucas Vasquez
Esta idea no reemplaza soluciones de pulido profesional en el auto, pero permite mantener la pintura más uniforme y prolija.

Solo 3 gotas en un paño y la pintura del auto tendrá menos rayones: no es pulidor

Por Lucas Vasquez

Durante un control de tránsito, perder tiempo buscando los papeles o no poder acceder rápidamente a ellos puede generar complicaciones. Además, dejar la documentación en lugares poco seguros aumenta el riesgo de extravío o robo, un problema frecuente en ciudades grandes.

image
El lugar correcto del auto reduce multas y protege documentos importantes siempre.

El lugar correcto del auto reduce multas y protege documentos importantes siempre.

Por eso, cada vez más expertos recomiendan revisar dónde y cómo se guardan los papeles obligatorios. Una buena organización no solo facilita los controles, sino que también protege datos personales y evita sanciones.

El lugar correcto para guardar los papeles del auto

Contrario a lo que muchos creen, la guantera no es el sitio ideal. Si el vehículo es robado, los ladrones acceden fácilmente a la documentación, lo que puede derivar en fraudes o trámites complejos para el dueño. El baúl, por su parte, dificulta el acceso rápido durante un control y no siempre es práctico.

La opción más recomendada es llevar los papeles en una carpeta o portadocumentos dentro de un bolso personal, mochila o cartera que viaje con el conductor. De esta forma, los documentos están siempre disponibles, protegidos y fuera del alcance si ocurre un robo del vehículo.

image
El lugar correcto del auto reduce multas y protege documentos importantes siempre.

El lugar correcto del auto reduce multas y protege documentos importantes siempre.

Otra alternativa válida es usar portadocumentos con cierre y compartimentos, diseñados específicamente para el auto, que se puedan retirar fácilmente al bajar del vehículo. Esto mejora la organización y evita olvidos.

Qué documentos conviene llevar siempre a mano

Para evitar multas, es fundamental contar con la cédula del vehículo, licencia de conducir vigente, comprobante de seguro y, según la jurisdicción, la VTV o RTO. Tenerlos ordenados y accesibles agiliza cualquier control y reduce el estrés.

En definitiva, elegir bien dónde guardar los papeles del auto es una decisión simple que impacta directamente en la seguridad, la organización y el bolsillo. Un pequeño cambio de hábito puede evitar problemas grandes en la calle.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuál de los signos del zodíaco es el más intenso y enigmático de todos.

Cuál es el signo más intenso y enigmático de todo el zodíaco

Por Ignacio Alvarado
Estas especies de plantas son funcionales, decorativas y resistentes en patios internos.

Dos plantas ideales para patios internos: decoran el ambiente, purifican el aire y no ensucian

Por Lucas Vasquez
Este ritual representa la abundancia que crece y la riqueza se sostiene en el tiempo dentro del hogar.

Qué objeto no debe faltar en casa para activar la riqueza en 2026, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
Se necesitan pocos materiales y algo de creatividad para convertir un descarte en un diseño creativo para casa.

Las copas rotas no las tires: son un tesoro en casa y pueden transformarse en decoración

Por Redacción