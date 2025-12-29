Cómo lavar correctamente los vestidos livianos: así se mantienen limpios y cómodos

Los vestidos livianos son protagonistas del verano, pero el calor , la transpiración , el polvo y el uso frecuente pueden hacer que pierdan frescura y forma. Si el lavado no se realiza de manera correcta, las telas delicadas se arruinan rápido. Con estos cuidados simples, podés mantenerlos limpios, suaves y cómodos por mucho más tiempo.

Dentro de las técnicas de limpieza del hogar más efectivas, este método es ideal para prendas frescas y delicadas.

Antes de lavar, chequeá siempre la etiqueta del vestido . Algodón, lino, viscosa o fibras sintéticas finas requieren lavados suaves .

Separá los colores claros de los oscuros para evitar desteñidos, especialmente en prendas nuevas o muy livianas.

Si el vestido es muy delicado, lo mejor es el lavado a mano en un balde con agua fría y jabón neutro .

Si usás lavarropas, elegí un programa para ropa delicada, sin centrifugado fuerte. Evitá frotar o retorcer la tela para no deformarla.

3. Cómo secarlos sin que pierdan forma

Escurrí el exceso de agua presionando suavemente la prenda, sin torcerla. Secá los vestidos a la sombra, colgados en una percha o apoyados en una superficie plana. El sol directo puede endurecer las fibras y hacer que los colores pierdan intensidad.

4. Errores comunes que conviene evitar

No uses lavandina, agua caliente ni suavizante en exceso. Estos productos deterioran las telas livianas y reducen su vida útil.

Tampoco es recomendable usar secarropas, ya que el calor puede encoger o arruinar la prenda.

Consejo final

Lavá los vestidos livianos después de uno o dos usos, según el calor y la actividad. Con estos cuidados simples, se mantienen frescos, cómodos y prolijos, listos para acompañarte todo el verano sin perder calidad.