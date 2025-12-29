29 de diciembre de 2025 - 10:27

Cómo lavar correctamente los vestidos livianos: así se mantienen limpios y cómodos

Un método simple de lavado de ropa para vestidos livianos, sin dañar la tela y conservar su suavidad y comodidad.

Cómo lavar correctamente los vestidos livianos así se mantienen limpios y cómodos (1)
Por Andrés Aguilera

Los vestidos livianos son protagonistas del verano, pero el calor, la transpiración, el polvo y el uso frecuente pueden hacer que pierdan frescura y forma. Si el lavado no se realiza de manera correcta, las telas delicadas se arruinan rápido. Con estos cuidados simples, podés mantenerlos limpios, suaves y cómodos por mucho más tiempo.

Leé además

el mejor fertilizante natural para helechos, hortensias y plantas de interior, lo tiras a la basura a diario

El mejor fertilizante natural para helechos, hortensias y plantas de interior, lo tirás a la basura a diario

Por Daniela Leiva
Se necesitan pocos materiales y algo de creatividad para convertir un descarte en un diseño creativo para casa.

Las copas rotas no las tires: son un tesoro en casa y pueden transformarse en decoración

Por Redacción

Dentro de las técnicas de limpieza del hogar más efectivas, este método es ideal para prendas frescas y delicadas.

1. Revisá la etiqueta y separá por tipo de tela

Antes de lavar, chequeá siempre la etiqueta del vestido. Algodón, lino, viscosa o fibras sintéticas finas requieren lavados suaves.

Separá los colores claros de los oscuros para evitar desteñidos, especialmente en prendas nuevas o muy livianas.

2. Lavado suave: a mano o en lavarropas

Si el vestido es muy delicado, lo mejor es el lavado a mano en un balde con agua fría y jabón neutro.

Cómo lavar correctamente los vestidos livianos así se mantienen limpios y cómodos (1)

Si usás lavarropas, elegí un programa para ropa delicada, sin centrifugado fuerte. Evitá frotar o retorcer la tela para no deformarla.

3. Cómo secarlos sin que pierdan forma

Escurrí el exceso de agua presionando suavemente la prenda, sin torcerla. Secá los vestidos a la sombra, colgados en una percha o apoyados en una superficie plana. El sol directo puede endurecer las fibras y hacer que los colores pierdan intensidad.

Cómo lavar correctamente los vestidos livianos así se mantienen limpios y cómodos (2)

4. Errores comunes que conviene evitar

No uses lavandina, agua caliente ni suavizante en exceso. Estos productos deterioran las telas livianas y reducen su vida útil.

Tampoco es recomendable usar secarropas, ya que el calor puede encoger o arruinar la prenda.

Consejo final

Lavá los vestidos livianos después de uno o dos usos, según el calor y la actividad. Con estos cuidados simples, se mantienen frescos, cómodos y prolijos, listos para acompañarte todo el verano sin perder calidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La psicología dice las personas quelas personas que empujan su silla hacia atrás cuando se levantan de una mesa.

Según la psicología, las personas que empujan su silla hacia atrás al levantarse poseen estas 9 conductas

Por Cristian Reta
El plan de la ciencia para revivir a un temido depredador extinto.

Como en Jurassic Park: El plan para revivir a un animal extinto hace más de 100 años para salvar el ecosistema

Por Cristian Reta
listo en 5 minutos: este pan de quinoa en sarten es ideal para tu desayuno saludable

Listo en 5 minutos: este pan de quinoa en sartén es ideal para tu desayuno saludable

Por Andrés Aguilera
Reutilizar agua en jardín y jardinería mejora plantas y reduce desperdicios domésticos.

Cómo reutilizar el agua del aire acondicionado para regar plantas sin dañarlas

Por Ignacio Alvarado