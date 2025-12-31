31 de diciembre de 2025 - 00:17

La Justicia habilitó a Javier Faroni a salir del país, pero lo citó a declarar para mediados de enero

La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora tras el intento del empresario de viajar a Uruguay desde Aeroparque.

Levantaron la prohibición de salida del país a Javier Faroni.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Justicia federal resolvió levantar la prohibición de salida del país que regía sobre el empresario Javier Faroni. El anuncio se da el marco de una causa que se tramita en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora.

La decisión fue adoptada este martes por el magistrado interinamente a cargo del juzgado y comunicada de manera urgente, aunque no se informaron los fundamentos del fallo. Además tendrá que regresar a mediados de enero para declarar en la causa por presunto lavado de activos y desvío de fondos de la AFA.

La medida se conoció luego del episodio ocurrido en el aeropuerto Jorge Newbery, cuando Faroni intentó abordar un vuelo privado con destino a Uruguay, donde se encontraba su esposa, Erica Gabriela Gillette, y otros familiares. En ese momento, personal de Migraciones le notificó la existencia de una orden judicial que disponía su requisa y la retención de su teléfono celular, motivo por el cual se le impidió abandonar el país.

Comunicado de la Justicia por el caso Faroni

Comunicado de la Justicia por el caso Faroni.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y no arrojó resultados positivos, ya que el teléfono no fue hallado. Ante esa situación, la Justicia ordenó analizar las cámaras de seguridad de la terminal aérea para determinar si el empresario se había desprendido del dispositivo antes del control.

La orden de requisa había sido dispuesta por el juez federal Luis Armella, tras una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Durante el operativo, Faroni permaneció retenido varias horas en Aeroparque, aunque no llegó a quedar detenido y luego pudo retirarse del lugar por sus propios medios.

“Nunca estuvo detenido y luego se levantó la prohibición de salida del país”, indicaron fuentes de la investigación.

Javier Faroni fue interceptado por la Polic&iacute;a de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeroparque Jorge Newbery.

Javier Faroni fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeroparque Jorge Newbery.

De acuerdo con registros migratorios, Faroni había ingresado a la Argentina el lunes por la mañana desde Uruguay, a bordo de un avión privado de la firma Baires Fly. Según trascendió, su viaje tenía como objetivo mantener reuniones en Buenos Aires.

Horas después de su arribo, Armella emitió un alerta migratorio que ordenaba requisar al empresario, al piloto del vuelo y a otro integrante de la tripulación. Además, estaba previsto un allanamiento en la vivienda de Faroni, programado para este martes a primera hora, aunque el procedimiento fue adelantado tras el episodio en Aeroparque.

En paralelo, el empresario Guillermo Tofoni volvió a cuestionar públicamente el vínculo comercial entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la firma TourProdEnter LLC, vinculada a Faroni, al señalar que “no tiene antecedentes en el mercado” el esquema de cobro de fondos en el exterior bajo esa modalidad.

