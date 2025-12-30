La Justicia investiga el destino de USD 40 millones en premios del Mundial Qatar 2022

Premios cobrados tras Qatar 2022 quedaron bajo la lupa judicial por presuntas transferencias al exterior en un contexto de fuerte brecha cambiaria.

La Justicia investiga el destino de USD 40 millones de premios del Mundial.

La Justicia analiza el destino de unos USD 40 millones correspondientes a los premios otorgados por la FIFA y la Conmebol a la Selección Argentina. El monto surge tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Según un informe difundido por TN, esos fondos —USD 30 millones provenientes de FIFA y USD 10 millones de Conmebol— habrían sido transferidos de manera directa al exterior, a través de giros bancarios a sociedades vinculadas al empresario Javier Faroni, sin que esos movimientos figuren en los balances ni en las memorias contables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El programa conducido por Jony Viale señaló que el cobro de los premios se habría concretado en febrero de 2023, en un contexto económico marcado por una brecha cambiaria cercana al 100% entre el dólar oficial y el informal.

La Justicia investiga el destino de USD 40 millones de premios del Mundial La Justicia investiga el destino de USD 40 millones de premios del Mundial. captura TN En ese marco, el informe planteó —en potencial— que los futbolistas podrían haber percibido sus premios en pesos al tipo de cambio oficial, mientras que los dólares habrían permanecido en el exterior, lo que habría generado una diferencia cambiaria significativa.

Además, el reporte recordó que en la City porteña, por aquellos meses, circulaban versiones sobre la existencia de mecanismos especiales para acceder a dólares oficiales, supuestamente reservados a sectores cercanos al poder. Incluso, se mencionó que funcionarios relevantes de ese período dejaron de frecuentar ámbitos habituales, alimentando las especulaciones.