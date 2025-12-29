29 de diciembre de 2025 - 22:20

Confirman el procesamiento de Matías Morla en la causa por "apropiación de las marcas" de Diego Maradona

Así lo ratificó la Justicia, que desestimó el planteo del abogado al manifestar “una presunta ausencia de prueba”. También recayó sobre dos hermanas. En este sentido, se resalta que sus hijos tienen la posibilidad de acceder a una “porción legítima” del testamento del “Diez”.

La Justicia volvió a respaldar el avance de la causa que investiga el manejo de las marcas y derechos vinculados a Diego Maradona, al confirmar los procesamientos del abogado Matías Morla y de dos hermanas del exfutbolista por presuntas maniobras irregulares.

La Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó los procesamientos de Morla, Ana y Rita Maradona, en el expediente que analiza una apropiación ilegal de las marcas del “Diez”. La decisión también alcanzó a Maximiliano Pomargo, Sandra Iampolsky y Sergio Garmendia.

Según el fallo de 25 páginas, las defensas habían apelado los procesamientos dictados a mediados de septiembre y cuestionaron el alcance de la intervención del tribunal. En ese marco, sostuvieron que se había excedido la competencia habilitada por los recursos presentados, informó Noticias Argentinas.

“Al tiempo de apelar, algunas de las defensas plantearon que la Sala IV había excedido la competencia habilitada por el recurso de las partes legitimadas activamente”, sostiene literalmente el documento.

Se indica que “se entendió que la pretensión no radicaba en el procesamiento de los imputados sino, en cualquier caso, en revocar el sobreseimiento que se había dictado, anularlo o que otro tribunal se pronunciara”.

Que decidieron los jueces

Los jueces Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto desestimaron el cuestionamiento de Morla referido a la presunta ausencia de prueba y la “enorme falencia” que se invocó, como consecuencia de la inexistencia de “documentos importantes” que avalen la imputación.

Además, los magistrados consideraron “acertado” el hecho de que Sattvica S.A. fue un “ropaje societario”, ya que “no desarrolló ninguna actividad económica durante varias años”, de acuerdo a las informaciones brindadas por la Inspección General de Justicia (IGJ).

Los camaristas entendieron que el supuesto deseo de Maradona de “poder entregar el fruto de sus años de deportista de élite a sus hermanas y no a sus hijas” no prosperaría a raíz de que incumple los principios del derecho sucesorio (artículos 2.277 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial).

En este sentido, se resalta que Dalma, Gianinna, Jana, Diego Maradona Junior y Dieguito Fernando tienen la posibilidad de acceder a una “porción legítima” del testamento del “Diez” (artículo 2.444).

De qué se los acusa a los procesados

Morla, Pomargo y Garmendia se encuentran acusados en calidad de coautores por el delito de defraudación y administración fraudulenta (artículos 45 y 173, inciso 7° del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación). Por su parte, las dos hermanas del ex jugador de Boca y Iampolsky están imputadas como partícipes necesarias en el mismo ilícito.

Morla ejerció la presidencia de Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022, pero en febrero de 2021 la Justicia lo intimó para que transfiera el manejo de los derechos de imagen del campeón del Mundo en México 1986 a los herederos.

Pomargo fue el director suplente, cargo al que renunció poco tiempo después de la dimisión del abogado, a la vez que las empresas fueron cedidas a Claudia y Rita Maradona.

