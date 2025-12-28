Un policía mató a dos motochorros que quisieron robarle y todo fue captado en video: qué dijo la Justicia

El efectivo estaba vestido de civil en el momento del ataque. Los asaltantes, que estaban armados, eran una mujer de 48 años y un hombre de 33.

Un intento de robo a plena luz del día en Quilmes, Buenos Aires, terminó de la peor manera para los delincuentes. En este caso, la víctima era un efectivo de la Policía de la Ciudad, que se encontraba de civil. Al ser atacado, se defendió a los tiros y mató a los dos motochorros que buscaron asaltarlo.

Video: así fue el intento de robo El hecho ocurrió en las últimas horas en la esquina de Acha y San Mauro y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. El agente acababa de subir a su Peugeot 207 cuando fue interceptado por motochorros armados que se movilizaban en una Honda Wave.

Según se informó, los atacantes -una mujer de 48 años y un hombre de 33- cruzaron el vehículo del policía y efectuaron disparos. Ante esa situación, el efectivo se identificó y dio la voz de alto, pero al no cesar el ataque respondió con su arma reglamentaria.

Embed ASÍ UN POLICÍA SE DEFENDIÓ DE UN ASALTO Y MATÓ A UNA PAREJA DE MOTOCHORROS

- Fue en Barrio Parque Calchaquí.

- Interviene la fiscalia 2 de Quilmes, quien entendió que el policía actuó en legítima defensa. pic.twitter.com/5CsCiuijCk — Vía Szeta (@mauroszeta) December 27, 2025 Qué consideró la Justicia Como consecuencia del tiroteo, la mujer murió en el lugar, mientras que su compañero intentó escapar, recorrió unos metros y cayó sobre el asfalto, donde finalmente falleció.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. La causa quedó a cargo de la UFI N°7 de Quilmes, conducida por el fiscal Javier Barrera, informó TN.

Desde la Justicia se informó que el policía no será imputado, ya que consideró que actuó en legítima defensa frente a una agresión armada.