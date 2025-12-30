El Gobierno evalúa extender las sesiones extraordinarias para tratar la reforma laboral

Tras no lograr consensos en enero, el Gobierno apunta a febrero para reactivar el debate sobre la reforma laboral y otros proyectos clave.

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de extender las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el lunes 2 de febrero, con el objetivo de avanzar en el tratamiento de proyectos que quedaron pendientes. Entre ellos se encuentran la reforma laboral y la iniciativa vinculada a glaciares.

Ambas propuestas habían sido incluidas en el temario enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre, pero las extraordinarias —que rigieron entre el 10 y el 30 de este mes— concluyeron sin que se lograra su aprobación. En particular, el debate por la denominada “modernización laboral” debió ser postergado ante la falta de votos suficientes en el Senado y la resistencia del sindicalismo.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el oficialismo ya descartó la posibilidad de sesionar durante enero y concentra ahora sus esfuerzos en febrero, con la reforma laboral como prioridad absoluta de la agenda parlamentaria.

Patricia Bullrich reforma laboral senado Bullrich retomará negociaciones para aprobar la reforma laboral en febrero. En ese marco, se espera que Patricia Bullrich, en su rol de jefa del bloque de senadores libertarios, encabece las negociaciones para construir los consensos necesarios, tal como ocurrió recientemente con la aprobación del Presupuesto 2026. Para esa tarea contará con el respaldo de referentes clave de la Casa Rosada, como Diego Santilli y Eduardo “Lule” y Martín Menem.

Desde el Ejecutivo destacan que la reforma laboral es una de las iniciativas centrales para el presidente Javier Milei, quien considera que su sanción permitiría estimular la contratación en el sector privado y profundizar su programa económico en la segunda mitad del mandato.