Faroni intentó salir del país y lo frenaron en Aeroparque cuando tiró su celular: allanaron su casa

El empresario Javier Faroni , investigado en una causa por presunto desvío de fondos millonarios vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) , intentó salir del país el lunes por la noche con destino a Uruguay , pero la Justicia lo frenó en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.

La medida se ejecutó por orden del juez federal Luis Armella, quien lleva adelante la investigación por supuestas estafas en el fútbol y dispuso la prohibición de salida del territorio nacional. Este martes allanaron la casa de Faroni, ubicada en Nordelta. La Justicia busca contratos, computadoras y otros dispositivos, según publicó el sitio de noticias TN.

Según información a la que accedió Clarín, la Dirección Nacional de Migraciones activó la alerta cuando Faroni se disponía a abordar un vuelo privado rumbo a Uruguay. En ese momento intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que le impidió embarcar y secuestró un teléfono celular que el empresario descartó en medio de la notificación judicial.

Fuentes del caso indicaron que la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del aeropuerto y que peritos analizan las imágenes para determinar qué hizo Faroni con el dispositivo.

De acuerdo con los investigadores, el exdiputado del Frente Renovador y socio de Sergio Massa viajaba con su pasaporte y con la documentación de su grupo familiar , aunque para ingresar a Uruguay alcanza con el DNI.

Faroni integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Alberto Fernández, por su cercanía con el massismo, y figura como una de las personas clave en la operatoria de TourProdEnter LLC.

Esa firma, registrada en Miami y vinculada al empresario, administró fondos de la AFA en el exterior por unos 260 millones de dólares y, según la causa, habría desviado al menos 42 millones hacia un entramado de empresas presuntamente ficticias.

Las maniobras se habrían concretado mediante contratos de explotación de derechos de la Selección argentina, aprobados por la conducción de la AFA encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y su secretario general, Pablo Toviggino.

La investigación judicial incorporó registros bancarios que muestran movimientos de TourProdEnter en entidades como Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan, con transferencias provenientes de sponsors y empresas ligadas a la Selección, entre ellas Adidas y Argentina Football Distribution.

La firma fue constituida en Florida en agosto de 2021 y quedó inscripta a nombre de Érica Gillette, esposa de Faroni, aunque el empresario aparece como su principal referente operativo.