La Inteligencia Artificial simuló un torneo de 20 en Argentina: el campeón y los 10 que se irían a la B

El pedido de los hinchas es unánime: volver a los torneos tradicionales de 20 equipos, con 38 fechas de ida y vuelta, al estilo de la Premier League o el Brasileirao. Ante la falta de cambios en la AFA , la Inteligencia Artificial tomó las riendas y diseñó una "purga" histórica.

Para lograr este formato, la IA Gemini realizó la tarea sucia de enviar a diez equipos directamente a la Primera Nacional. Utilizando los promedios como medida de regularidad, los "condenados" fueron Belgrano, Gimnasia (LP), Central Córdoba (SdE), Atlético Tucumán, Newell’s, Banfield, Aldosivi, Sarmiento (J), Gimnasia (M) y Estudiantes (RC) .

Bajo este escenario hipotético, el fútbol argentino recuperaría la mística de las localías fuertes y la justicia deportiva . Sin la existencia de los promedios, la jerarquía de los planteles se impondría en un calendario de 38 jornadas.

Según la simulación, River Plate se consagraría campeón con 82 puntos, superando a Boca Juniors por apenas cuatro unidades. Por su parte, Racing y Talleres asegurarían su lugar en la Copa Libertadores.

La competitividad sería extrema: en la pelea por no bajar, equipos como Platense, Barracas Central, Independiente Rivadavia y Deportivo Riestra pelearían el descenso, que sería de cuatro equipos, al igual que en Brasil.

En cuanto a la clasificación continental, 6 equipos en total irían a la Copa Libertadores. Los primeros 4 van directo a la fase de grupos, mientras que el 5.º y el 6.º entrarían en zona de repechaje. Por otro lado, los ubicados entre el 7.º y el 12.º puesto de la tabla de posiciones accederían a la Copa Sudamericana.

¿Es posible este cambio en la realidad?

Pese al deseo popular, la dirigencia de la AFA ve este plan como algo "casi imposible". Cristian Malaspina, Secretario General de la entidad, fue tajante: ningún presidente firmaría un torneo donde su propio club corra el riesgo de descender en una purga masiva.

edificio afa.jpg Otro disparate de AFA. Títulos por doquier. Insólito. Gentileza.

Para la AFA, el formato actual de 30 equipos permite federalizar el fútbol y evitar "aniquilar" instituciones, además de potenciar la formación de juveniles. Mientras la política defiende el número actual, la IA nos permite soñar con un fútbol que, para muchos, ya es parte del pasado.