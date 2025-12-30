30 de diciembre de 2025 - 10:24

Inteligencia artificial: El consejo de Bill Gates sobre qué estudiar en 2026 para no ser reemplazado

Descubrí si tu profesión está amenazado por la inteligencia artificial y cuáles son los tres campos donde siempre habrá empleo según Bill Gates.

Descubrí qué estudiar en 2026 para no ser reemplazado por la inteligencia artificial.

Descubrí qué estudiar en 2026 para no ser reemplazado por la inteligencia artificial.

Foto:

Por Cristian Reta

Si sos de los que trabajan procesando información, prestá atención. Los analistas advierten que tareas de administración, derecho generalista, contabilidad básica y periodismo tradicional están en la zona roja. La inteligencia artificial ya puede redactar contratos, liquidar impuestos y hasta generar noticias sin errores, lo que reduce drásticamente la necesidad de perfiles junior.

Leé además

asi seria el nuevo renault twingo: la version 2027 del historico auto

Así sería el nuevo Renault Twingo: la versión 2027 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
Memorias RAM en crisis: escasez y precios más altos en 2026 por culpa de la IA

Memorias RAM en crisis: escasez, alta demanda y precios más altos en 2026 por culpa de la IA

Por Claudio Barros

Pero no son los únicos. Los operadores telefónicos, agentes de viajes y traductores técnicos enfrentan un riesgo de reemplazo de casi el 100% por chatbots que no duermen ni se toman vacaciones. Incluso Elon Musk lanzó un pronóstico demoledor: asegura que la IA superará a médicos y abogados "por un amplio margen".

image

El "refugio" de Bill Gates: ¿Qué estudiar para no quedar afuera?

A pesar del panorama oscuro, el fundador de Microsoft tiene una visión más estratégica. Bill Gates identificó tres campos que son prácticamente inmunes al avance de los algoritmos: la energía sostenible, la biología (biotecnología y genética) y la propia inteligencia artificial. Según el magnate, estos sectores seguirán necesitando el juicio humano y la toma de decisiones críticas que las máquinas aún no pueden emular.

Incluso ya se habla del surgimiento de una nueva profesión: el "Prompt Engineer": Se trata de personas que se especializan en saber cómo hablarle a la IA para obtener resultados perfectos. Un buen "prompt" puede optimizar una tarea hasta un 70% más que una instrucción básica, convirtiendo a estos editores en los trabajadores más buscados del mercado.

image

La clave: creatividad y empatía

El Foro Económico Mundial es tajante: las "soft skills" serán el nuevo oro. La creatividad, la empatía y la resolución de conflictos son habilidades que la IA todavía no puede "sentir" ni replicar. El futuro no es de las máquinas, sino de los humanos que sepan usarlas como "copilotos" para potenciar su talento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

como hacer para que la ia te haga un curriculum optimizado y conseguir trabajo con solo 7 prompts

Cómo hacer para que la IA te haga un curriculum optimizado y conseguir trabajo con solo 7 prompts

Por Redacción
asi se veria el nuevo peugeot 306: la version 2027 del historico auto

Así se vería el nuevo Peugeot 306: la versión 2027 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
MagIA de Navidad: cómo hacer que Papá Noel llame a tus hijos, paso a paso

MagIA de Navidad: cómo hacer que Papá Noel llame a tus hijos, paso a paso

Por Ignacio de la Rosa
Gran cantidad de turismo de argentinos en Chile, las búsquedas de alojamiento en Santiago crecieron 30%.    

Cada vez ganan más protagonismo: 5 destinos poco conocidos de Chile para visitar este verano

Por Redacción