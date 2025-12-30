Inteligencia artificial: El consejo de Bill Gates sobre qué estudiar en 2026 para no ser reemplazado

Descubrí si tu profesión está amenazado por la inteligencia artificial y cuáles son los tres campos donde siempre habrá empleo según Bill Gates.

Descubrí qué estudiar en 2026 para no ser reemplazado por la inteligencia artificial.

Si sos de los que trabajan procesando información, prestá atención. Los analistas advierten que tareas de administración, derecho generalista, contabilidad básica y periodismo tradicional están en la zona roja. La inteligencia artificial ya puede redactar contratos, liquidar impuestos y hasta generar noticias sin errores, lo que reduce drásticamente la necesidad de perfiles junior.

Pero no son los únicos. Los operadores telefónicos, agentes de viajes y traductores técnicos enfrentan un riesgo de reemplazo de casi el 100% por chatbots que no duermen ni se toman vacaciones. Incluso Elon Musk lanzó un pronóstico demoledor: asegura que la IA superará a médicos y abogados "por un amplio margen".

image El "refugio" de Bill Gates: ¿Qué estudiar para no quedar afuera? A pesar del panorama oscuro, el fundador de Microsoft tiene una visión más estratégica. Bill Gates identificó tres campos que son prácticamente inmunes al avance de los algoritmos: la energía sostenible, la biología (biotecnología y genética) y la propia inteligencia artificial. Según el magnate, estos sectores seguirán necesitando el juicio humano y la toma de decisiones críticas que las máquinas aún no pueden emular.

Incluso ya se habla del surgimiento de una nueva profesión: el "Prompt Engineer": Se trata de personas que se especializan en saber cómo hablarle a la IA para obtener resultados perfectos. Un buen "prompt" puede optimizar una tarea hasta un 70% más que una instrucción básica, convirtiendo a estos editores en los trabajadores más buscados del mercado.