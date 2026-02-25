25 de febrero de 2026 - 21:25

Cuidado con la IA: el error de una inmobiliaria que convirtió un baño en una escena de terror

Una empresa inmobiliaria quiso modificar el detalle de una foto con Inteligencia Artificial pero el resultado fue terrorífico.

Por Redacción

La Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta que utilizamos día a día y, si se implementa correctamente, puede ser muy útil para ayudarnos a realizar diferentes tareas. Hay quienes la utilizan para pedir consejos, hacer tareas, armar dibujos o hasta retocar fotos para que se vean mejor.

Este último fue el caso de una inmobiliaria en Washington DC, Estados Unidos, que decidió pedirle ayuda a la IA para anunciar una de sus viviendas. Sin embargo, el resultado generó una ola de divertidos comentarios en las redes sociales.

La foto retocada con IA que causó sustos en las redes

Recientemente, una empresa inmobiliaria estadounidense quiso publicitar una vivienda en Fort Totten. La oferta parecía tentadora para muchos interesados: una estancia con sótano amueblado, 80 metros cuadrados, un dormitoro y un baño, todo por 1.800 dólares al mes. "Listo para entrar a vivir", decía el anuncio

La publicación parecía interesante, sin embargo, existía un detalle que llamó la atención de aquellos que entraban al anuncio, el cual generó un revuelo en las redes. En la foto que mostraba el cuarto de baño, se podía ver una figura terrorífica reflejada en el espejo.

Tal parece que los propietarios de la vivienda decidieron pedir ayuda a la IA para retocar un reflejo. Sin embargo, el resultado fue una silueta antropomórfica que a simple vista causa una sensación de miedo.

La foto se viralizó rápidamente por redes sociales y cientos de usuarios no tardaron en destacar el detalle de la foto retocada con IA. "Por solo 1.800 dólares puedes tener tu ptopio demonio de baño", comentó un usuario en Reddit, destando una ola de chistes al respecto.

"Supongo que no es mal precio, aunque asumo que lo del compañero de piso no es negociable"; "¿En el contrato se incluyen los servicios de los Cazafantasmas para exterminar espíritus", fueron alguno de los comentarios más destacados.

