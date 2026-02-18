Descubrimiento en Países Bajos tiene 2 mil años y cambia lo que sabíamos sobre los romanos

El descubrimiento de un objeto pequeño, liso y de color blanco hallado en los Países Bajos desconcertó a la comunidad arqueológica durante décadas. Lo que parecía una pieza sin sentido, acumulando polvo en un depósito, acaba de revelar un giro asombroso sobre la vida cotidiana romana gracias a la tecnología de última generación.

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y sin harina para hacer del 16 al 20 de febrero

Ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio simple para el corazón y la circulación de adultos mayores

Durante siglos, los hallazgos del Imperio Romano han permitido reconstruir historias de guerra y comercio, pero este artefacto en particular no encajaba en ninguna categoría conocida. La piedra, a pesar de su apariencia simple, contenía líneas incisas que los investigadores intentaron descifrar en vano durante años.

El avance llegó recientemente de la mano de científicos de la Universidad de Maastricht y la Universidad de Leiden . Al aplicar un escaneo 3D avanzado , los expertos detectaron algo que el ojo humano no podía ver: un desgaste microscópico en la superficie que sugería un uso muy específico y repetitivo.

El análisis detallado mostró que algunas de las líneas grabadas en la piedra son mucho más profundas que otras. Según los investigadores, esto es una prueba clara de que pequeños objetos fueron empujados hacia adelante y hacia atrás sobre la superficie durante muchísimos años.

Para terminar de romper el código, el equipo recurrió a Ludii , una inteligencia artificial especializada en sistemas históricos. Esta máquina analizó datos de 100 fuentes diferentes del mismo período de tiempo para entender el contexto del hallazgo.

Inteligencia Artificial para descifrar el pasado

La IA no solo analizó los datos, sino que realizó miles de simulaciones contra sí misma para descubrir qué movimientos tenían sentido dentro del patrón de la piedra. La conclusión fue contundente: la piedra es en realidad un juego de mesa complejo y entretenido.

A diferencia de los juegos simples, esta pieza romana requería un alto nivel de pensamiento táctico. Según los datos revelados por las simulaciones, el juego funciona bajo las siguientes lógicas:

Se trata de un sistema basado puramente en la estrategia.

El objetivo principal es perseguir y capturar las piezas del oponente.

El desafío consiste en lograr la captura en la menor cantidad de movimientos posible. image

Un juego de estrategia que desafía al tiempo

Aunque los investigadores admiten que es difícil tener una certeza del 100% sobre las reglas exactas, la IA logró producir docenas de conjuntos de reglas posibles. De todas esas variantes, el sistema identificó las que resultan más divertidas para los seres humanos, permitiendo recrear una experiencia de ocio de hace 2.000 años.

image La piedra romana junto con piezas típicas romanas. Universidad de Maastricht

Este hallazgo rompe la expectativa de que los objetos cotidianos romanos eran meramente utilitarios o bélicos. Revela, en cambio, una sociedad que valoraba el entretenimiento estratégico y complejo.

La consecuencia práctica de este descubrimiento es que, gracias al modelo de IA, hoy tenemos la mejor estimación posible sobre cómo pasaban su tiempo libre los ciudadanos romanos. Lo que por años fue considerado un objeto inútil, hoy es una ventana directa a la diversión de una de las civilizaciones más influyentes de la historia.