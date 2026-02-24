Todos quieren adoptar a Dobby, el gato de cuatro orejas que es tendencia en redes sociales

Un gato llamado Dobby ha causado furor en redes sociales , con tan solo siete meses de edad, se convirtió en una de las mascotas más codiciadas de un refugio en Estados Unidos. El felino es toda una celebridad debido a que posee cuatro orejas.

Según destacaron desde el refugio Kitty Kat Haven, en Alabama, el gato nació con esta malformación , la cual no le dificulta en su audición y es solo un "detalle" estético. El animal cuenta con un par adicional de orejas debajo de las primarias, pero no tienen función alguna.

Otra característica inusual es su cola , la cual presenta una forma diferente al estar enroscada y ser más pequeña de lo normal.

Un detalle que no paso desapercibido fue que esta extraña característica o fue motivo de espantar a las posibles familias, la llamativa característica de Dobby hizo que se volviera viral.

Es por eso que desde la redes del refugio compartieron imágenes del gato que rápidamente generaron gran repercusión y se convirtió en una celebridad, incluso no fueron pocos los interesados en cuidar al pequeño.

Pese a que desde el refugio recibieron gran cantidad de ofertas que personas que desearían llevar a Dobby a su hogar, desde el refugio informaron que aún debe ser sometido a un intervención y que luego estará lista para ser dado en adopción.

Dobby necesitará cirugía para corregir una sobremordida, pero pronto estará disponible para adopción. "Agradecemos toda la atención que está recibiendo Dobby, pero tened en cuenta que actualmente no está disponible para su adopción. Una vez que le hayan realizado el tratamiento dental a finales de abril y haya recibido el alta médica, ¡os lo haremos saber!", explicaron a través de redes sociales.

El posteo se llenó de docenas de interesados en adoptar al animal e incluso algunos ofrecieron donar dinero para la cirugía.

Embed - Four-eared cat close to finding fur-ever home

Mientras Dobby espera por su intervención, se encuentra con Stephanie Brown, su madre de acogida. La mujer se comunicó con medios locales y expresó sus deseos de encontrar una gran familia.

"Espero que tenga una familia con niños porque le encantan. Y es extraño en los gatos pero, de hecho, está más cómodo con mi hija que con los adultos", aseguró. Incluso remarcó que a pesar de las características diferentes que posee el animal, realmente no es tan distinto a otros gatos de su edad.