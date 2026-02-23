23 de febrero de 2026 - 21:47

Un video explica para que sirve el triángulo en el cuello que tienen los buzos: "No es decoración"

Un tiktoker reveló que este detalle de diseño surgió hace más de 100 años y su función está dirigida específicamente para prendas deportivas.

Un experto en moda releva la función del triángulo en el cuello que tienen los buzos y su video se vuelve viral.

Un experto en moda releva la función del triángulo en el cuello que tienen los buzos y su video se vuelve viral. 

Un tiktoker, experto en moda, ha revelado un dato muy poco conocido sobre un detalle en particular una prenda de vestir. A través de un video, el usuario explica el por que muchos buzos llevan un pequeño triángulo en el cuello, ya sea en la parte delantera, en la de atrás o en ambas e incluso afirma que "no es decoración".

Este diseño no es un detalle estético, fue creado hace casi 100 años y cumple un propósito muy concreto. El especialista en moda, Alex Ma reveló el misterio: "Casi nadie sabe para qué se utiliza, pero es más importante de lo que crees".

El origen de este modelo

El panel en forma de 'V' "fue creado en 1926 por Russell Athletic. La historia se remonta a la fundación de la Russell Manufacturing Company en 1902 en Alabama, Estados Unidos, originalmente una fábrica de ropa interior.

Sim embargo, la empresa tomó otro rumbo cuando su hijo, Bennie Russell Jr., jugador de fútbol americano, le pidió a su padre que ideara un nuevo uniforme para usar durante los partidos. Esto se debe a que en esa época los jugadores usaban sweaters de lana que eran extremadamente incómodos y calurosos.

Para solventar los problemas de la lana, se diseñaron las primeros buzos de algodón. El triángulo de tela se colocó específicamente en la zona donde se acumula mayor cantidad de sudor con el objetivo de ayudar a absorber la humedad y reforzar la estructura del cuello.

Las costuras reforzadas del triángulo permitían que el cuello se estirara lo suficiente para ponerse y quitarse la prenda fácilmente, incluso por encima de los cascos de fútbol americano.

A pesar de que las marcas aún siguen incorporando esta forma. la mayoría de los triángulos que se encuentran en la actualidad son falsos y solo deciden conservarlo como un recurso estético.

