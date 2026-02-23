23 de febrero de 2026 - 21:30

¿Baba rosada o tenedores?: un video en TikTok confunde a millones de usuarios y "da dolor de cabeza"

Se trata de una imagen que muchos interpretan de forma errónea al verla por primera vez. El video acumuló casi seis millones de visitas y generó miles de comentarios de usuarios confundidos.

La ilusión óptica de los tenedores se volvió viral en TikTok.

La ilusión óptica de los tenedores se volvió viral en TikTok.

Foto:

Por Redacción

Las ilusiones ópticas atraviesan una nueva etapa de popularidad gracias a las redes sociales. En las últimas horas, una imagen compartida por Lexi Natoli se volvió viral por el desconcierto que provoca y que, según su creadora, incluso le genera “dolor de cabeza”.

La autora del libro Strange, Unusual, and Absolutely True publicó en TikTok un video en el que muestra una escena que muchos interpretan de manera equivocada al verla por primera vez.

Embed - This optical illusion makes my head hurt! What did you see first? #greenscreen #opticalillusion #viralillusion #psychologyfacts #eyetricks
@yolkfather

This optical illusion makes my head hurt! What did you see first? #greenscreen #opticalillusion #viralillusion #psychologyfacts #eyetricks

original sound - Lexi Natoli

“Cuando miras esto por primera vez, ¿ves una extraña baba rosada goteando?”, plantea Natoli en la grabación. Sin embargo, lo que parece una sustancia viscosa no es más que el fondo rosa sobre el que están apoyados varios tenedores.

“Literalmente miré esto por primera vez y mi cerebro no podía comprender lo que estaba viendo, y pensé que era una extraña y rosada baba goteando”, insiste la autora, reflejando la experiencia que comparten miles de usuarios.

Qué es una imagen biestable y por qué confunde

El video acumuló casi seis millones de reproducciones y generó una ola de comentarios, incluidos muchos de personas que aseguran no poder distinguir los tenedores, aun sabiendo que están allí.

Este tipo de ilusiones altera el proceso mediante el cual el cerebro distingue entre figura y fondo. Al eliminar señales claras de profundidad o contraste, la mente debe “elegir” una interpretación. Por eso muchas personas experimentan un cambio repentino en la percepción y, una vez que identifican la imagen correcta, les resulta difícil volver a la primera impresión.

