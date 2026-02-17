"Una persona no es carga": la respuesta viral de una influencer tras comparar su peso con el de un equipaje

Tania, una fotógrafa e influencer de TikTok, conocida bajo el usuario @laorganicastudio, compartió una importante reflexión sobre la importancia d visibilizar y normalizar el uso un extensor de cinturón en el avión , una situación recurrente para los pasajeros de talla grande.

La fotógrafa española utiliza sus redes para realizar videos con el objetivo de promover el respeto y la aceptación corporal. En una de sus publicaciones más recientes, relató su experiencia durante un vuelo, donde por primera vez se vio obligada a solicitar este accesorio al notar que el cinturón del asiento era "mucho más corto de lo normal".

En un primer momento, Tania confesó haber sentido dudas iniciales antes de realizar la petición a la auxiliar de vuelo. Según explicó, la incomodidad no nacía solo de la falta de costumbre, sino del estigma que aún rodea a estos accesorios: "Creo que es un miedo a verbalizarlo, a decirlo en voz alta y que la gente se dé cuenta de que necesito algo diferente o especial que ellos no necesitan", comentó en su video.

Ante la inseguridad que comparten muchos pasajeros, Tania subrayó que no hay motivos para avergonzarse "el cuerpo está vivo y cambia" y que, en muchas ocasiones, la necesidad del extensor se debe simplemente al tamaño reducido de los asientos de ciertas aerolíneas.

Tras reflexionar sobre lo sucedido, la influencer aseguró que en su vuelo de regreso no dudó en pedirlo: "Lo he pedido y no se ha paralizado el mundo" . Además, instó a sus seguidores a priorizar su integridad física: “No hay nada tan importante como que llegues a salvo a tu destino”, recordó sobre la importancia de la seguridad a bordo.

La respuesta viral a un comentario ofensivo

El video generó una fuerte repercusión y dejó abierto un debate entre quienes apoyan una mayor inclusión y quienes critican el espacio que ocupan las personas con obesidad.

Debido a esto, Tania decidió responder específicamente a un comentario dentro de su video que comparaba el peso de los pasajeros el de equipaje: "Luego a mí no me dejan subir porque mi maleta pesa medio kilo de más".

En su un segundo video, la influencer le explica a un usuaria, identificada como Miriam, la diferencia entre un cuerpo y una maleta. Según comenta "una maleta paga por el peso porque es carga, la persona no es carga", por lo que el factor del peso no es determinante a la hora de abordar al avión.

"Un avión no regula el peso corporal de los pasajeros, sino el número de pasajeros. Y tienen que poner un límite en el equipaje porque hay gente que necesita que le pongan un límite", apunta Tania en su vídeo.

Para concluir, Tania lanzó una fuerte frase a la autora del comentario: "¿Tú no quieres que vaya en bodega? Hacemos una cosa: que la maleta vaya en el asiento y vete tú en la bodega. Eso estaría increíble”.