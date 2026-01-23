"Soy tan pobre que solo tengo dinero": la reflexión viral de una joven sobre nuestro vínculo con la plata

Una usuaria de TikTok, se ha vuelto gran referente por sus videos donde crea m omentos de reflexión y criticas sobre situaciones tanto políticas como de la vida cotidiana. Se trata de Sara Morán , una joven española con más de 30.000. En su perfil tiene gran cantidad de contenido organizado en secciones como filosofía, política, feminismo y análisis de situaciones cotidianas. Además realiza un enfoque especial en temáticas relacionadas con la maternidad.

En su último vídeo, que ya supera las 500.000 visualizaciones en la plataforma, la joven realiza una crítica que titula "la pobreza del dinero " . El clip comienza con una fuerte frase: “Soy pobre pero pago”. A partir de esa introducción, Sara describe cómo en el mundo actual todo implica gastos y se ha normalizado pagar por todo , desde el servicio de luz, agua, telefonía e internet.

La usuaria realiza una larga lista de obligaciones por las que paga, incluyó también el acceso a la tecnología "La necesitas o bien para trabajar o bien para vivir porque, ¿Cómo te vas a comunicar hoy en día si no es con la tecnología?" , comenta.

También hizo referencia a los gastos de servicios de plataformas de streaming que cada vez es más diversificado y de difícil acceso, como Netflix, HBO, Amazon Prime, entre otras.

Para Sara, la vida moderna se ha convertido en un ciclo de transacciones que no tiene fin, incluso pagamos en los momentos de ocio y descanso: “Pagamos, pagamos y pagamos y cuando tenemos un rato libre vamos a pagar para saciar nuestra necesidad de pagar”.

La excesiva importancia que se le da al dinero

La usuaria señala que en todas nuestras actividades se pagan impuestos. "Pagamos durmiendo, despiertos, online, con tarjeta y en metálico". Sobre esto describe: "Diría que el acto principal del humano moderno es, sin duda, pagar".

Su crítica se basa en la gran importancia que las nuevas generaciones le otorgan al dinero: "Enseñamos a nuestros hijos a pagar desde pequeños; a pagar, pero no a sembrar; a pagar, pero no a realizar una maniobra de RCP", explicó Sara, y añadió: "Sabemos pagar, pero no sabemos vivir".

A modo de conclusión, Sara cuestionó lo que denomina el "credo del dinero", que describe como un intercambio "macabro" de algo que, en realidad, carece de valor real para situaciones de emergencia. A modo de ejemplo, utiliza una metáfora: "Te quedas en la deriva en un barco cargado de millones y no vale ni para hacer gasolina” . A modo de cierre comenta "Pago de todo y soy tan pobre tan pobre que solo tengo dinero”.

En los comentario, los usuarios festejaron la reflexión que presentó la joven. Muchos de ellos coincidieron con la crítica de Sara hacia el sistema capitalismo. Entre los comentarios más destacados se encuentran: "El dinero no es nada y es todo ... solo sirve para facilitar el intercambio…", "Tremenda y triste verdad. Eres muy buena" y "Lo peor es que algunos, trabajando a jornada completa, solo tenemos para pagar y nada más".