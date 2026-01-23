Expuso los nombres insólitos que piden los padres para sus hijos en el registro civil y se hizo viral

Un trabajador del registro civil en Venezuela causa furor en TikTok al revelar las extrañas peticiones de padres que buscan evitar nombres "comunes".

El usuario trabaja en el Registro Civil y reveló los insólitos pedidos

El nombre de una persona constituye su rasgo de identidad más importante, por lo que la elección del mismo suele ser un proceso de profunda reflexión familiar. Sin embargo, lo que para algunos es una tradición o un significado especial, para otros se ha convertido en un ejercicio de creatividad extrema que roza lo absurdo.

Así lo ha demostrado "El registrador", un usuario de TikTok que trabaja en el registro civil de Venezuela y cuya cuenta se ha vuelto viral al exponer los nombres más llamativos que los padres intentan inscribir en el sistema.

Medicamentos en el acta de nacimiento Uno de los casos más impactantes compartidos por el funcionario es el de una pareja que pretendía nombrar a su hijo Ámbroxol (con tilde en la primera "a").

Embed - ¿Qué nombre le recomendamos a estos padres? #Diosmiooo #NoAprobado #humor @elregistradorviral ¿Qué nombre le recomendamos a estos padres? #Diosmiooo #NoAprobado #humor sonido original - El registrador Según relató el registrador, los padres descubrieron el nombre en una farmacia y decidieron adoptarlo porque les recordaba al nombre "Abraham", pero querían evitar a toda costa un nombre que fuera considerado "común". Pese a la insistencia de los progenitores, la solicitud fue denegada por la oficina del registro.

La lista de nombres rechazados por este funcionario no se detiene en la farmacología. Entre los casos más recientes destacan "Chabocho Rico": una referencia directa al apodo del abuelo del niño. "Bbhxrutrthx": una combinación de las iniciales de los miembros de la familia que, según los padres, debía pronunciarse simplemente como "Bru". "Leechupp": presentado bajo la creencia errónea de que se trataba de un nombre de origen francés.