Compró un pasaje en una aerolínea low cost y convirtió su mala experiencia en canción: "Lo bueno cuesta caro"

Un usuario de TikTok se volvió viral luego de relatar su terrible experiencia con una aerolínea . El joven, que planeaba viajar de Buenos Aires a Tucumán, optó por ahorrar al momento de compra de su boleto y adquirió un pasaje low cost. Sin embargo, debido a la cantidad de percances y la falta de respuestas por parte de la empresa, se mostró arrepentido de su decisión.

Lucas Araoz, en su perfil suele compartir videos cantando junto a su guitarra. En esta ocasión, el usuario decidió abordar la situación con humor y compuso una canción para narrar lo ocurrido. El video superó las 47 mil visualizaciones.

En el clip, Lucas comenta que compró un pasaje en la aerolínea Flybond i, reconocida los frecuentes inconvenientes en su itinerario de vuelos. El vuelo debía partir desde Buenos Aires con destino a la capital tucumana. "Me fui a Aeroparque a las 10 de la mañana, me tuvieron 16 horas esperando y, cuando por fin salió el avión, por condiciones climáticas arriba de Tucumán ya llegando nos dijeron que no autorizaban el aterrizaje asique nos volvimos a Buenos Aires" relata el joven al comienzo del video.

Luego de cuatro horas en vuelo, aterrizaron en Ezeiza cerca de las 2 de la mañana, y dejaron al pasajero " sin respuesta ,sin pasaje , sin ayuda , sin nada".

Después de describir la difícil situación, el joven tomó su guitarra para cantar los hechos , a través de la música y con humor.

"Lo bueno cuesta caro" es la primera frase que entona Lucas. "Ahora lo sé, porque pagué por un low cost de CABA a San Miguel y me dejaron veinte horas esperando como un perro, ahí tirado en Aeroparque". En su composición, expresa que, pese a todos los contratiempos, la aerolínea no ofreció soluciones ni siquiera un voucher para canjear por comida.

Luego de compartir lo que le había ocurrido, varios usuarios se sintieron identificados con el joven y compartieron en el posteo sus propias experiencias con la empresa. Entre los cometarios se encontraban anécdotas como: "Me hicieron algo similar, justamente desde CABA a Tucumán" "Una vergüenza la línea aérea" y "Lo barato cuesta caro. y no aprenden mas". Otro usuario compartió su experiencia que incluso fue peor "yo pedi un vuelo 3 meses antes y fue cambiado 6 veces antes de que llegue la fecha".

Por otro lado, varios seguidores incentivaron a Lucas a iniciar acciones legales por el incumplimiento del servicio. "La aerolínea en la que viajás debe, por ley, darte una solución si no cumplen con los horarios estipulados", comentó una usuaria. Ante este tipo de propuestas, el joven respondió que ya había realizado la demanda correspondiente.