Un móvil que comenzó como una denuncia por maltrato laboral terminó en risas y se volvió viral

Lo que comenzó como una situación seria de denuncia laboral en la localidad de Tigre , se convirtió en uno de los videos virales más vistos de la semana. Durante un móvil para el canal de televisión , Crónica, se presentaron tres jóvenes ante las cámaras para presentar su reclamo de maltrato laboral en una hamburguesería. Sin embargo el relato culminó ataque de risa incontrolable.

Las jóvenes en la entrevista expusieron las condiciones de trabajo inhumanas como falta de pago y despidos injustificados en el local gastronómico.

En plena transmisión en vivo, mientras una de las denunciantes, Ornella , hablaba a cámara, sorprendió al estudio y al cronista al gritarle a un auto que pasaba : "¡Cerrá el ort... hijo de put...!".

Esta reacción dejó al movilero y a los conductores en el piso muy desconcertados, preguntándose qué había sucedido para que la joven reaccionara de esa manera con el desconocido.

A partir de ese momento tanto en el lugar de la nota como los presentes en el estudio estallaron a risas. Desde el estudio, la conductora intentó, sin éxito , retomar la seriedad :

SE CIERRA UN DÍA INOLVIDABLE EL RELATO DE CLOSS DEL PIBE ESTE MÓVIL DE CRONICA pic.twitter.com/bCUONgm01T

“Chicos no estamos haciendo un esfuerzo para salir en Bendita , estamos al aire” advirtió entre risas, a lo que su compañero contestó con ironía "Nos vamos a quedar sin laburo".

Minutos después, una de sus compañeras aclaró el malentendido: el conductor del vehículo no las estaba agrediendo, sino que les había gritado "¡Paguen, hijos de put...!" cómo gesto de apoyo. Ornella, por los nervios de la nota, terminó insultando a quien intentaba defenderlas.

A pesar del esta situación que modificó la dinámica, las jóvenes continuaron con el relato sobre las precarias condiciones laborales que sufrían en la hamburguesería.

"El empleador decía que nos rascábamos... me hacían limpiar la caca sin guantes, ¡no se rían!", exclamó Ornella mientras sus amigas y el periodista en el lugar intentaban, sin éxito, mantener la compostura.

El clip no tardó en circular en redes sociales y en cuestión de horas acumuló millones de reproducciones y comentarios que se resumen en “No tiene un segundo de desperdicio este clip”.