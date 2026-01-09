Imitó la forma en que los periodistas entrevistan a Messi y su divertido video se hizo viral

El inicio de año tuvo un gran momento para los seguidores de streaming y fanáticos del deporte: la entrevista exclusiva de Lionel Messi para el canal Luzu TV. El capitán de la selección argentina fue el invitado especial para el debut de la nueva temporada de Nadie Dice Nada y estuvo conducido por Nico Occhiato y Diego Leuco.

Lionel Messi confirmó lo que hará cuando se retire del fútbol: "Técnico no voy a ser"

Messi y el dolor de ser "un bicho raro" en Argentina: el calvario familiar que nadie vio

Este suceso tuvo gran repercusión y en tan solo tres días, el video ya superó las 3.7millones de visualizaciones en Youtube.

Durante la entrevista, el jugador habló de varios aspectos de su vida. Recordó su infancia en Rosario y las etapas más difíciles con la Selección Argentina , cuando se sentía cuestionado en su propio país. Además habló del presente, su convivencia con Antonela Roccuzzo y sus hijos y reveló su gusto por la serie argentina Envidiosa.

A raíz de esta entrevista, se viralizó un video realizado por el usuario @andrescolella2 que se titula “Periodistas argentinos cuando entrevistan a Messi”, que parodia las actitudes de los entrevistadores frente a la figura del "10".

Embed - LA CHARLA DEL AÑO: MESSI EN LUZU COMO NUNCA LO VISTE

En el clip , Andrés se encuentra sentado y simula estar frente al jugador. Comienza agradeciendo a Messi por su presencia “bueno Lio primero que nada muchas gracia por esta entrevista de verdad, me estas cumpliendo un sueño” . Comentario que varias personas resaltan al encontrarse frente al jugador.

Luego el periodista realiza preguntas al jugador y ante las simples respuesta él, ríe de forma exagerada sin razón.

“Decime que se siente ser campeón del mundo?” interroga, a pesar de la cantidad de declaraciones que Lionel realizó luego de estos 3 años posteriores al mundial.

La respuesta simple desata risas en el periodista que celebra cada frase y comenta “sos terrible” en tono humorístico .

La comparativa con la entrevista de Luzu

El clip tuvo gran repercusión y superó las 400mil reproducciones en TikTok. Es por eso que cientos de usuarios opinaron sobre esta parodia y de inmediato la vincularon con lo sucedido en Luzu. En los comentarios, cientos de personas señalaron el parecido entre el video humorístico y la actitud de Diego Leuco y Nico Occhiato.

“Literalmente Diego Leuco” comentó un usuario. Otros agregaron “Literalmente me da vergüenza ajena cuando se ríen todo el tiempo” , “Pensé lo mismo con Ochiatto y Leuco”.

Uno incluso comparó la situación del video con un momento en particular de la charla de Youtube: “ la última entrevista fue así, incluso decía cualquier tontería y decía, ¡nooo acaba de tirar una frase histórica! “.