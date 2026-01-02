2 de enero de 2026 - 10:45

Video: vendedores de choclos golpearon a un turista argentino en Camboriú

De acuerdo con las primeras versiones que circularon en redes, la pelea se habría originado por un desacuerdo en el monto cobrado por los productos adquiridos, e incluso se habló de un presunto intento de cobro excesivo.

1
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un violento enfrentamiento entre un turista argentino y un grupo de vendedores de choclos en una playa de Camboriú, Brasil, se viralizó en redes sociales luego de que testigos registraran en video el episodio, que generó momentos de tensión y preocupación entre los bañistas.

Leé además

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Tini Stoessel sorprendió en redes al hacer público un video íntimo junto a Rodrigo De Paul

Por Redacción Espectáculos
Javier Faroni fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeroparque Jorge Newbery.

Javier Faroni podría haber descartado su celular antes de ser retenido en Aeroparque: el video clave

Por Redacción Policiales

Según las imágenes difundidas, el conflicto comenzó con una discusión verbal que rápidamente escaló hasta convertirse en agresiones físicas, con la intervención de varias personas. El hecho ocurrió a plena luz del día y ante la mirada de numerosos turistas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con las primeras versiones que circularon en redes, la pelea se habría originado por un desacuerdo en el monto cobrado por los productos adquiridos, e incluso se habló de un presunto intento de cobro excesivo. Sin embargo, la familia que atiende el puesto de venta negó esas acusaciones tras la masiva difusión de los videos.

La hija del comerciante involucrado dio a conocer su versión de los hechos a través de redes sociales. Según su relato, el turista argentino increpó de manera agresiva a los vendedores y los acusó directamente de haberle robado el dinero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/2007085720624935258&partner=&hide_thread=false

En ese contexto, la joven aseguró que el visitante agredió físicamente a su madre, lo que habría desencadenado la reacción defensiva de los familiares y empleados presentes, derivando en la pelea generalizada que quedó registrada en las grabaciones.

En cuanto a la controversia económica, los vendedores rechazaron haber exigido un pago de 150 reales y afirmaron que el monto real de la operación fue de 30 reales. Además, señalaron que cuentan con comprobantes para respaldar su versión y descartar cualquier sospecha de estafa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

wanda nara cruzo los limites con un video de su novio y maria eugenia rito le hizo un insolito pedido

Wanda Nara cruzó los límites con un video de su novio y María Eugenia Ritó le hizo un insólito pedido

Por Redacción Espectáculos
Patricia Bullrich presentó la nueva fuerza para administrar las migraciones 

"House of Cards": Patricia Bullrich celebró el Presupuesto 2026 con un video que se volvió viral en redes

Por Redacción Política
En tan solo un mes, Thelma Fardin y Nico Riera tendrán su casa juntos frente al mar. 

Así es la casa que se compraron Thelma Fardín y Nico Riera: compartieron un video en sus redes

Por Redacción Espectáculos
El momento en que el auto pierde el control durante los trompos e impacta contra el árbol de Navidad gigante en la plaza central de Saryagash, Kazajistán.

El "Grinch" quiso hacer derrapes y terminó estrellado contra un árbol de Navidad gigante

Por Redacción Mundo