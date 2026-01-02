Video: vendedores de choclos golpearon a un turista argentino en Camboriú

De acuerdo con las primeras versiones que circularon en redes, la pelea se habría originado por un desacuerdo en el monto cobrado por los productos adquiridos, e incluso se habló de un presunto intento de cobro excesivo.

Un violento enfrentamiento entre un turista argentino y un grupo de vendedores de choclos en una playa de Camboriú, Brasil, se viralizó en redes sociales luego de que testigos registraran en video el episodio, que generó momentos de tensión y preocupación entre los bañistas.

Según las imágenes difundidas, el conflicto comenzó con una discusión verbal que rápidamente escaló hasta convertirse en agresiones físicas, con la intervención de varias personas. El hecho ocurrió a plena luz del día y ante la mirada de numerosos turistas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con las primeras versiones que circularon en redes, la pelea se habría originado por un desacuerdo en el monto cobrado por los productos adquiridos, e incluso se habló de un presunto intento de cobro excesivo. Sin embargo, la familia que atiende el puesto de venta negó esas acusaciones tras la masiva difusión de los videos.

La hija del comerciante involucrado dio a conocer su versión de los hechos a través de redes sociales. Según su relato, el turista argentino increpó de manera agresiva a los vendedores y los acusó directamente de haberle robado el dinero.

Un turista argentino fue agredido por vendedores ambulantes en una playa de Balneario Camboriú, Brasil, tras discutir por el precio de un choclo, reclamando un cobro de 150 reales en lugar de 30 pic.twitter.com/syW5OlgPDw — LOS ANDES (@LosAndesDiario) January 2, 2026 En ese contexto, la joven aseguró que el visitante agredió físicamente a su madre, lo que habría desencadenado la reacción defensiva de los familiares y empleados presentes, derivando en la pelea generalizada que quedó registrada en las grabaciones.

En cuanto a la controversia económica, los vendedores rechazaron haber exigido un pago de 150 reales y afirmaron que el monto real de la operación fue de 30 reales. Además, señalaron que cuentan con comprobantes para respaldar su versión y descartar cualquier sospecha de estafa.