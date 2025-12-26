Así es la casa que se compraron Thelma Fardín y Nico Riera: compartieron un video en sus redes

Luego de más de dos años de relación, Nico Riera y Thelma Fardín se encuentran en su mejor momento y listos para dar un gran paso. La pareja , que inició su romance en 2023 tras conocerse en la obra teatral “Plagio”, dirigida por José María Muscari, mostró en redes sociales su proyecto a futuro.

Nico Riera no se guardó nada y contó lo peor de su relación con Thelma Fardín

Los actores adquirieron un terreno en la localidad de Chapadmalal , en la costa argentina, donde ya comenzaron las obras de lo que será su futura vivienda frente al mar. Lo que más sorprendió a sus seguidores fue que a principios de diciembre propusieron el desafío de construir su casa en tiempo récord.

En sus redes sociales la pareja compartió el proceso de creación de este nuevo proyecto. “En octubre nos pusimos a ver dónde íbamos a vivir durante la temporada en Mar del Plata y dijimos: ‘ Nos gustaría tener una casita en Chapadmalal ’”, relató Thelma.

En este contexto explico junto al video : “Venimos construyendo una re linda entre nosotros, y ahora eso que construimos lo vamos a plasmar en una casa en el mar. Les vamos a mostrar todo el proceso. V amos a hacer una casa EN UN MES "

En una de sus últimas publicaciones, la actriz mostró el boceto original para la arquitecta y que sirvió como base para los planos definitivos de su hogar en la costa argentina.

plano casa thelma y nico

Recientemente, la pareja compartió imágenes posando sobre los cimientos de la propiedad. Con un video que muestra la platea de hormigón terminada, celebraron el avance de la construcción:

“Pasó papá Noel por Chapa y nos dejó la Platea de casa!! Gracias por ponerse felices por nosotros y nuestros proyectos. Feliz navidad, compartamos con los que amamos ♥” comentó Thelma.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes celebran el amor y este nuevo gran paso en la pareja de los actores.