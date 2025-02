Nico Riera no se guardó nada y contó lo peor de su relación con Thelma Fardín

"¡Vivimos hablando del laburo! Incluso jodemos y durante el día nos hablamos y nos respondemos con textos de la obra, de todos los personajes. Parecemos dos locos pero sí, nos divertimos mucho juntos. Y nos la pasamos ajustando cosas: este chiste no entró, este sí, acá hay que cambiar tal cosa. Es imposible cortar eso", contó Riera en su charla con Pronto.

"Ella apareció en un momento especial de mi vida, con gran parte del recorrido hecho. Nos encontró a los dos con ganas de construir un vínculo juntos y de armar un hogar. Fue eso lo que dio lugar a la convivencia y a apostar a estar juntos", explicó el ex de la China Suárez .

A su vez, Nico Riera narró que la actriz lo enamoró a primera vista. "De Thelma me enamoraron un montón de cosas. De entrada, verla arriba del escenario me provocaba mucha admiración. Nos conocimos en Plagio, la obra de Muscari, aunque nunca nos cruzábamos ahí porque los dos estábamos en puestas diferentes. Y también me enamoró su humor"