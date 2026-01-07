Lionel Messi reveló cuál es su serie favorita: está en Netflix

Lejos de la presión de la cancha, Lionel Messi dio una entrevista a Luzu junto a Nico Occhiato y habló sobre uno de sus gustos inesperados. El futbolista habló sobre lo que le gusta hacer en su tiempo libre y reveló cuál es su serie argentina favorita : está en Netflix y el título es de lo más inesperado .

Messi y el dolor de ser "un bicho raro" en Argentina: el calvario familiar que nadie vio

Lionel Messi confirmó lo que hará cuando se retire del fútbol: "Técnico no voy a ser"

En la entrevista, conducida por Occhiato y Diego Leuco, Messi confirmó que suele mirar series y que incluso consume producciones nacionales. Entonces, contó cuál es la ficción argentina que le gustó especialmente: “Envidiosa”, la producción liderada por Griselda Siciliani.

“Sí, la vi y me pareció muy buena” , expresó. La frase fue suficiente para que el fragmento se recortara, se compartiera en redes sociales y despertara curiosidad entre miles de usuarios. “Sabés que cualquier cosa que recomiendes se va a volver viral", alertó Leuco.

“Envidiosa es muy buena” Messi contó que vio la serie argentina y que le gusta mirar de todo. Ve muchos resúmenes y clips sueltos. pic.twitter.com/5hEThTxnWO

"Parece que no pero dos horas de diferencia cambian mucho, además nosotros tenemos una rutina muy marcada", justificó el Diez. Leuco, siguiendo el chiste, le dijo que se quedara tranquilo que ellos podían cambiar el horario de su programa "Antes que nadie" solo para que lo vea él.

"Envidiosa", la serie que le gusta a Messi

Tras la recomendación de Messi, "Envidiosa" experimentó un renovado interés. La producción argentina, protagonizada por Griselda Siciliani, propone una mirada íntima sobre los vínculos personales, las inseguridades, la comparación constante y los conflictos emocionales de la vida adulta.

envidiosa-2123715

Vicky, el personaje de Siciliani, es una mujer entrada en sus 40 que ve como todas sus amigas triunfan en sus vidas personales y laborales, o al menos eso piensa, mientras la de ella se desomorona. La serie, que ya tiene tres temporadas, y una cuarta en camino, reflexiona sobre los mandatos, la maternidad, los vínculos y las relaciones laborales.

Sus personajes, construidos desde situaciones cotidianas y reconocibles, fueron una de las claves de su buena recepción.