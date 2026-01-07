Lionel Messi reveló cuál es su serie favorita: está en Netflix

7 de enero de 2026 - 11:55

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Lejos de la presión de la cancha, Lionel Messi dio una entrevista a Luzu junto a Nico Occhiato y habló sobre uno de sus gustos inesperados. El futbolista habló sobre lo que le gusta hacer en su tiempo libre y reveló cuál es su serie argentina favorita: está en Netflix y el título es de lo más inesperado.

“Sí, la vi y me pareció muy buena”, expresó. La frase fue suficiente para que el fragmento se recortara, se compartiera en redes sociales y despertara curiosidad entre miles de usuarios. “Sabés que cualquier cosa que recomiendes se va a volver viral", alertó Leuco.

El creador de Luzu quiso ir un poco más allá y le preguntó al delantero del Inter Miami si veía programas de streaming. Con elegancia, Messi le respondió que no tenía mucho tiempo, sumado a la diferencia horaria, pero que si veía los clips y recortes en redes.

"Parece que no pero dos horas de diferencia cambian mucho, además nosotros tenemos una rutina muy marcada", justificó el Diez. Leuco, siguiendo el chiste, le dijo que se quedara tranquilo que ellos podían cambiar el horario de su programa "Antes que nadie" solo para que lo vea él.

"Envidiosa", la serie que le gusta a Messi

Tras la recomendación de Messi, "Envidiosa" experimentó un renovado interés. La producción argentina, protagonizada por Griselda Siciliani, propone una mirada íntima sobre los vínculos personales, las inseguridades, la comparación constante y los conflictos emocionales de la vida adulta.

envidiosa-2123715

Vicky, el personaje de Siciliani, es una mujer entrada en sus 40 que ve como todas sus amigas triunfan en sus vidas personales y laborales, o al menos eso piensa, mientras la de ella se desomorona. La serie, que ya tiene tres temporadas, y una cuarta en camino, reflexiona sobre los mandatos, la maternidad, los vínculos y las relaciones laborales.

Sus personajes, construidos desde situaciones cotidianas y reconocibles, fueron una de las claves de su buena recepción.

