Messi y el dolor de ser "un bicho raro" en Argentina: el calvario familiar que nadie vio

Lionel Messi está hoy en la cima del mundo, pero para llegar a la gloria tuvo que atravesar un desierto de críticas que casi lo quiebran por completo. En una charla íntima con Luzu TV , el capitán recordó los años donde en su propio país lo trataban como a un extraño.

"En Barcelona ganábamos todo y en Argentina era un bicho raro, me puteaban de todos lados" , confesó Leo sobre sus etapas más oscuras con la Albiceleste. Esa dualidad constante entre el éxito europeo y el rechazo local lo hacía pasarla realmente mal.

Lo que más le dolía al "10" no era el insulto personal, sino ver cómo su entorno sufría las consecuencias. Su familia era la que peor la pasaba , teniendo que ver a diario cómo lo "mataban" en los medios y en las tribunas.

Hubo un punto de quiebre donde el astro rosarino pensó que su ciclo estaba terminado. Llegó a sentir que no debía estar más en el equipo nacional , una decisión de la que hoy se arrepiente profundamente.

"Cuando miraba los partidos de la Selección me quería matar por no estar ahí" , reveló sobre el tiempo que pasó alejado de las canchas con la camiseta argentina. Por suerte, el deseo de cumplir su sueño fue más fuerte que el orgullo y decidió volver atrás sin importar el qué dirán.

Hoy, con el éxito rotundo de la "Era Scaloni", Messi valora haber regresado, ya que logró transformar ese dolor en la motivación necesaria para alcanzar los títulos que hoy celebra todo el pueblo argentino.

El gran consejo del Capitán: "Levantarse y volver a intentar"

Más allá de los goles y las copas, Messi quiere dejar un legado de resiliencia para las nuevas generaciones. Su mensaje es directo: nunca hay que abandonar lo que uno siente, sin importar los tropiezos.

Para el capitán, su propia carrera es el mejor ejemplo de que la vida se trata de "caer, golpearse, levantarse y volver a intentar cumplir el sueño". Es la receta que lo llevó de ser cuestionado a ser el máximo ídolo del fútbol y posicionarlo para muchos como el mejor jugador de la historia.