4 de enero de 2026 - 16:51

Lionel Messi ya conoce donde jugará el club de su familia en el fútbol argentino

El astro de la seleeccion argentina, Lionel Andrés Messi junto a su familia revelaron que el equipo Leones F.C ya tiene lugar para jugar de local en el ascenso.

Lionel Messi junto a sus hermanos, Matias y Rodrigo.

La familia de Lionel Messi desde Rosario develó que ya tiene sede para albergar los partidos de local. Según el medio La Capital, este club que es manejado por la familia del capitán del seleccionado argentino jugará en e l estadio Antonio Di Giacomio, ubicado en Arroyo Seco.

El estadio en sí es muy precario y cuenta con las necesidades básicas para un equipo de la categoría de la Primera C. Además, tiene capacidad para mil espectadores. En este mismo lugar también supo jugar Unión de Arroyo Seco, muy cerca de la cancha de Rosario Central. El otro estadio que competía para albergar a la familia Messi era el Estadio Único de San Nicolás.

image
Estadio Antonio Di Giacomio, donde hará de local Leones F.C

El recorrido de club de la familia Messi

El club fue fundado hace más de una década, en enero del 2012, bajo el nombre Asociación Civil de Leones de Rosario Fútbol Club, y el presidente desde entonces es el hermano mayor del número diez del Inter Miami, Matías Messi. Si bien el club ha pasado por distintas categorías y ha competido en las ligas regionales, llegó al nivel nacional a partir de una resolución de AFA.

Su llegada a la Primera C estará marcada por equipos que ya conocen la categoría y que ya han competido en niveles incluso mayores. En la zona B se encuentran Central Córdoba, Yupanqui, Atlas, Claypole, Deportivo Español, entre otros. Sin dudarlo, hay mucha gente a la expectativa de cómo le irá al club comandado por la familia de Lionel Messi y compañía.

image
El club fue fundado en Rosario, en enero de 2012.

Leones F.C se arma para el fútbol argentino

Por otro lado, Leones F.C. ya adquirió a su primer refuerzo y es Francisco “Pacho” Bravo, delantero colombiano de 31 años que ha jugado en el fútbol playa de Racing en nuestro país. Sumado a la ofensiva del conjunto, la entidad también dio a conocer una noticia muy buena, y es que firmaron el primer contrato de una de sus divisiones juveniles, como lo es Valentino Stizza, convirtiéndose en el primer jugador profesional en la historia de Leones.

A la espera de más refuerzos, Leones se sigue profesionalizando y dando pasos más grandes, bajo las órdenes de Víctor Zapata, lo que lo hace un club con expectativas muy grandes de cara al futuro y llamando la atención, sobre todo, por fundarse desde el seno de la familia Messi.

image
Matias Messi junto a su primer refuerzo.

