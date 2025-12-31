31 de diciembre de 2025 - 16:14

El mapa del poder del fútbol en Sudamérica: cinco argentinos en el once ideal de América 2025

El tradicional ranking del diario El País confirmó el dominio brasileño en el fútbol, y una fuerte presencia albiceleste en el equipo ideal del continente.

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta fue consagrado como el Rey del fútbol de América.

Por Redacción Deportes

El fútbol sudamericano ya tiene su radiografía definitiva del 2025. Luego de consagrar al uruguayo Giorgian de Arrascaeta como Rey de América y al brasileño Filipe Luís como mejor entrenador, el histórico diario uruguayo El País dio a conocer el XI ideal de América, una formación que refleja tendencias claras: hegemonía del Brasileirao y una notoria influencia del fútbol argentino, con cinco jugadores incluidos entre los mejores del continente.

Por Redacción Deportes

El argentino mejor posicionado en la votación fue Agustín Rossi, arquero de Flamengo y campeón de la Copa Libertadores, quien recibió 181 votos y se consolidó como una de las grandes figuras del año. Su regularidad y protagonismo en los momentos decisivos lo colocaron por encima de colegas de todo el continente.

Junto a Rossi aparecen otros cuatro futbolistas argentinos: Santiago Sosa, pieza clave en el mediocampo de Racing; Adrián “Maravilla” Martínez, uno de los delanteros más determinantes de la temporada; José Manuel López, goleador de Palmeiras; y Lionel Messi, quien, desde el Inter Miami, volvió a demostrar que su influencia trasciende fronteras y ligas, manteniéndose vigente incluso lejos del fútbol sudamericano.

Lionel Messi volvió a ser elegido en el XI ideal del fútbol de Sudamérica.

El resto del equipo ideal está compuesto por una base mayoritariamente brasileña. Flamengo, campeón del Brasileirao, aporta seis nombres: Rossi, Danilo, Leo Pereira, Guillermo Varela, Erick Pulgar y el propio De Arrascaeta. Palmeiras, subcampeón de la Copa Libertadores y protagonista constante del continente, suma a Gustavo Gómez y José Manuel López. El dato no pasa desapercibido: ocho de los once futbolistas del equipo ideal juegan en Brasil, una muestra contundente del peso actual de esa liga.

La consagración individual también dejó números elocuentes. De Arrascaeta se quedó con el Rey de América con el 62,8% de los votos, muy por delante de Messi, que obtuvo el 14,8%, y de Adrián Martínez, que cerró el podio con el 5%. En el rubro entrenadores, Filipe Luís fue elegido como el mejor del año, superando a Gustavo Alfaro (selección de Paraguay) y a Gustavo Costas (Racing).

La votación contó con la participación de 264 periodistas de Sudamérica y Estados Unidos, con fuerte presencia de Argentina, Uruguay y Brasil, lo que refuerza el carácter continental del reconocimiento.

Tras ganar la Copa Libertadores con Flamengo, Filipe Luis es el mejor entrenador de Sudamérica.

El XI ideal de América 2025

Agustín Rossi (Flamengo); Danilo (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Leo Pereira (Flamengo); Guillermo Varela (Flamengo), Santiago Sosa (Racing), Erick Pulgar (Flamengo), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo); José Manuel López (Palmeiras), Adrián “Maravilla” Martínez (Racing), Lionel Messi (Inter Miami).

El ranking final de los 20 futbolistas más votados confirma una tendencia que atraviesa toda la temporada: Brasil domina desde lo colectivo, Argentina aporta talento decisivo y figuras históricas como Messi siguen marcando el pulso del fútbol americano. El once ideal de 2025 no solo premia rendimientos individuales, sino que también expone dónde está hoy el verdadero centro de poder del continente.

