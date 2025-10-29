29 de octubre de 2025 - 22:18

Racing Club: emocionante gesto de Santiago Sosa con sus compañeros, a pesar de su lesión

El capitán pidió un permiso especial para asistir al Cilindro de Avellaneda y ver de cerca el partido entre Racing Club y Flamengo

Santiago Sosa asistió a ver a Racing Club, y alentó a sus compañeros

Santiago Sosa asistió a ver a Racing Club, y alentó a sus compañeros

Foto:

web
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

La noticia de la lesión de Santiago Sosa caló hondo en el ánimo del plantel y los hinchas de Racing Club. El capitán, uno de los emblemas de este equipo hecho a medida de su entrenador Gustavo Costas, igualmente decidió asistir al encuentro ante Flamengo, para alentar desde afuera.

Leé además

Racing Club - Flamengo, por Copa Libertadores
Vivo

Racing empata con Flamengo y busca el milagro en la Copa Libertadores

Por Redacción Deportes
Racing Club y un recibimiento histórico

Una locura: el increíble recibimiento de Racing Club ante Flamengo

Por Emanuel Cenci

Santiago Sosa asistió a alentar a Racing Club:

Embed

Por supuesto, el mediocampista sólo pasó por la zona baja para mostrarle su apoyo al plantel, y luego se trasladó a las tribunas. Allí, cuando se ubicó con los futbolistas que no fueron citados, su cara se observó en la pantalla gigante del estadio, y todos los simpatizantes locales explotaron en aplausos y ovaciones.

Pero la muestra de compromiso de Sosa no quedó ahí, ya que le pidió permiso al entrenador Gustavo Costas para dar la arenga en el vestuario minutos antes del encuentro. A pesar de que la cinta la llevó Bruno Zuculini, el primer capitán de la Academia realizó una de las tareas fundamentales de un lider de vestuario, apelando al sentimiento para motivar a quienes salieron a disputar el partido.

De esta forma, Santiago Sosa se las ingenió para aportar su pequeño granito de arena a la búsqueda de la remontada llevada a cabo por parte de Racing. En cuanto a la recuperación, el futbolista recién lleva dos días tras haber sido operado de su fractura en el maxilar, y tendrá que pasar varias semanas hasta que le retiren los puntos y pueda regresar a entrenarse.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ricardo Bochini, habló sobre el futuro de Racing Club en la Copa Libertadores. 

Ricardo Bochini, contundente con el futuro de Racing Club: "No le veo posibilidades en la Copa Libertadores"

Por Redacción Deportes
Racing Club podría emular el histórico recibimiento que realizó ante Corinthians

APreViDe amenazó a Racing Club con sanciones por el recibimiento ante Flamengo

Por Redacción Deportes
Racing sueña con llegar a la final de la Copa Libertadores. Debe remontar un 1-0 en contra ante el Flamengo. 

Copa Libertadores: Gustavo Costas, definió el equipo de Racing Club para recibir a Flamengo

Por Redacción Deportes
las dudas de gustavo costas para el once de racing club

Las dudas de Gustavo Costas para el once de Racing Club

Por Redacción Deportes