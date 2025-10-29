Racing Club: emocionante gesto de Santiago Sosa con sus compañeros, a pesar de su lesión

El capitán pidió un permiso especial para asistir al Cilindro de Avellaneda y ver de cerca el partido entre Racing Club y Flamengo

La noticia de la lesión de Santiago Sosa caló hondo en el ánimo del plantel y los hinchas de Racing Club. El capitán, uno de los emblemas de este equipo hecho a medida de su entrenador Gustavo Costas, igualmente decidió asistir al encuentro ante Flamengo, para alentar desde afuera.

La presencia del volante central de la Academia sorprendió a propios y extraños en la previa del choque por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América. Es que nadie lo esperaba, debido a que recién fue operado del maxilar este pasado lunes. Por ese motivo, según trascendió, sus compañeros se sorprendieron cuando arribaron al estadio y lo vieron en el vestuario.

Santiago Sosa asistió a alentar a Racing Club: Embed SANTI SOSA PRESENTE EN EL CILINDRO pic.twitter.com/lGUFUONwrD — Racingmaníacos (@RacingManiacos) October 30, 2025 Por supuesto, el mediocampista sólo pasó por la zona baja para mostrarle su apoyo al plantel, y luego se trasladó a las tribunas. Allí, cuando se ubicó con los futbolistas que no fueron citados, su cara se observó en la pantalla gigante del estadio, y todos los simpatizantes locales explotaron en aplausos y ovaciones.

Pero la muestra de compromiso de Sosa no quedó ahí, ya que le pidió permiso al entrenador Gustavo Costas para dar la arenga en el vestuario minutos antes del encuentro. A pesar de que la cinta la llevó Bruno Zuculini, el primer capitán de la Academia realizó una de las tareas fundamentales de un lider de vestuario, apelando al sentimiento para motivar a quienes salieron a disputar el partido.