Racing: Santiago Sosa tuvo una operación exitosa

El capitán de Racing: Santiago Sosa salió bien de una intervención, luego de la fractura ante Flamengo por Copa Libertadores de Fútbol

Los Andes
Por Gonzalo Tapia

El mediocampista y capitán de Racing, Santiago Sosa, fue operado con éxito, por la fractura que sufrió tras impactar con su compañero Marcos Rojo en la derrota por 1-0 ante Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores de Fútbol.

En los últimos instantes del duelo llevado a cabo en el mítico estadio Maracaná, el zaguero central con pasado en Boca le dio un codazo en el rostro al volante, quien finalizó el encuentro con el ojo morado, sangre en la nariz y con una rotura en el seno maxilar superior derecho.

Luego del cruce ante el “Mengao”, el futbolista de 26 años nacido en La Plata partió rumbo a Buenos Aires junto al resto del plantel albiceleste para continuar con el procedimiento correspondiente en el país. Una vez en Argentina, los médicos indicaron que lo mejor era operarlo lo antes posible.

Si bien en un principio existía la posibilidad de que Sosa dispute dicho encuentro con protección en la zona afectada, finalmente el cuerpo técnico y médico de Racing determinaron que no era lo más recomendable ya que podía comprometer su visión.

Por otro lado, en caso de que el cuadro de Avellaneda logre superar a Flamengo y avanzar de ronda, habría que esperar hasta último momento para saber si el mediocampista podría decir presente el sábado 29 de noviembre en Lima, Perú, ya que los plazos de recuperación para este tipo de lesiones rondarían entre las cuatro a seis semanas.

En tanto, Costas deberá determinar en los próximos días al reemplazante del surgido en River y definir si jugará con tres centrales o si sumará un futbolista al mediocampo.

Si se decanta por la primera opción, quien aparecería como favorito para completar la zaga sería Marco Di Cesare, mientras que en el centro del campo las variantes serían Juan Nardoni o Matías Zaracho.

