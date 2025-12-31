31 de diciembre de 2025 - 16:10

Un campeonato sin dueños: la paridad extrema que marcó al fútbol argentino en 2025

Resultados imprevisibles, campeones inesperados y estadísticas contundentes: el año que se va dejó en evidencia una igualdad inédita en la Primera División.

el Calamar fue el equipo de peor rendimiento entre quienes celebraron durante este 2025, con apenas el 42% de los puntos disputados.

el Calamar fue el equipo de peor rendimiento entre quienes celebraron durante este 2025, con apenas el 42% de los puntos disputados.

El 2025 que llega a su fin dejó una sensación incómoda en el fútbol argentino: nunca fue tan difícil marcar diferencias. La frase “cualquiera le gana a cualquiera” dejó de ser un latiguillo para transformarse en un reflejo fiel de la realidad. Rendimientos irregulares y números que explican por qué la paridad fue la gran protagonista del año.

Estudiantes fue un campeón "discreto" del fútbol argentino, tal como reconoció Juan Sebastián Verón.

La confesión de Juan Sebastián Verón tras el título de Estudiantes en Santiago del Estero funcionó como síntesis perfecta: “No fuimos un campeón brillante”. Y los datos respaldan esa autocrítica. El equipo de Eduardo Domínguez se metió en los playoffs del Clausura casi de rebote y terminó levantando el trofeo por penales ante Racing, pese a finalizar 15° en la tabla Anual. Unos meses antes, Platense había hecho historia en el Apertura tras vencer a Huracán en la final, aun cuando cerró el año en el puesto 22.

Nivelar hacia abajo

La pregunta surge sola: ¿esta paridad responde a un crecimiento colectivo o a un descenso general del nivel? Más allá de opiniones subjetivas, las estadísticas permiten una lectura concreta. Ninguno de los 30 equipos de Primera División superó el 65% de los puntos obtenidos en todas las competencias del año, y apenas tres lograron superar la barrera del 60%. Un dato que contrasta de manera brutal con lo que ocurre en las principales ligas del mundo.

El mejor registro fue el de Rosario Central, campeón inesperado del torneo local, que alcanzó el 65% de efectividad tras disputar solo competencias nacionales. El equipo dirigido por Ariel Holan jugó 37 partidos, con 20 victorias, 13 empates y apenas 4 derrotas. Detrás aparece Argentinos Juniors, con un 63%, y completa el podio Racing, que cerró el año con el 60% de los puntos, pese a sumar un título internacional como la Recopa Sudamericana.

La lista de campeones de la temporada expone aún más la irregularidad: Platense (Apertura), Estudiantes (Clausura y Trofeo de Campeones), Independiente Rivadavia (Copa Argentina), Vélez (Supercopas) y Lanús (Copa Sudamericana). De todos ellos, solo Lanús superó el 55% de los puntos, mientras que el Calamar fue el de peor rendimiento general, con apenas el 42%.

Incluso los llamados grandes navegaron en aguas similares: Boca terminó por encima de River, e Independiente superó por poco a San Lorenzo. Nadie logró imponer una hegemonía sostenida.

El contraste con Europa y Brasil es inevitable. En la última temporada completa, Barcelona, PSG, Bayern Múnich, Liverpool, Napoli y Flamengo superaron cómodamente el 70% de los puntos, con calendarios extensos y ligas de menor cantidad de equipos. Un detalle ilustra la diferencia: Rosario Central disputó 37 partidos en todo 2025; Flamengo jugó 78.

Flamengo vs Racing
Flamengo ganó la Copa Libertadores y fue el mejor equipo del fútbol sudamericano.

Flamengo ganó la Copa Libertadores y fue el mejor equipo del fútbol sudamericano.

Las palabras de Marcelo Gallardo y Ángel Di María ayudan a entender el contexto: partidos cerrados, visitantes incómodos, competencia feroz y ningún rival que entregue ventajas. La igualdad está garantizada. Lo que sigue en debate es si esa paridad es una virtud competitiva… o el síntoma de un fútbol que perdió calidad y jerarquía.

