31 de diciembre de 2025 - 15:06

Enero a puro fútbol: Uruguay se transforma en el epicentro de la pretemporada sudamericana

La Serie Río de la Plata reunirá a clubes históricos de fútbol del continente en 22 partidos amistosos que se jugarán entre el 10 y el 26 de enero.

River Plate se prepara para mostrar todo su fútbol en la Serie Río de la Plata 2026.

River Plate se prepara para mostrar todo su fútbol en la Serie Río de la Plata 2026.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Uruguay volverá a ser escenario del fútbol sudamericano durante enero, con una nueva edición de la Serie Río de la Plata, un certamen que promete acción continua, cruces internacionales atractivos y estadios llenos de camisetas históricas. En total, se disputarán 22 amistosos entre equipos de seis países, repartidos a lo largo de más de dos semanas en distintas sedes del país.

Leé además

Investigan a Javier Faroni por el uso de fondos de la AFA para comprar un club en Italia

Escándalo en la AFA: Javier Faroni usó fondos del fútbol argentino para la compra del club Perugia

Por Redacción Política
fin a la patria potestad: la fuerte sancion que prepara afa para los juveniles que abandonen el pais

Fin a la "patria potestad": la fuerte sanción que prepara AFA para los juveniles que abandonen el país

Por Redacción Deportes

El torneo contará con la participación de siete clubes argentinos, tres chilenos, uno peruano, dos colombianos, dos paraguayos y once equipos uruguayos, conformando una grilla variada que combina grandes del continente con instituciones tradicionales. Todos los partidos podrán verse en vivo a través de ESPN Premium y la plataforma Disney+, lo que amplía el alcance regional del evento.

Argentina tendrá sus representantes

Desde Argentina dirán presente River Plate, Independiente, San Lorenzo, Huracán, Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe y Colón, equipos que utilizarán estos compromisos para ajustar piezas de cara a la competencia oficial. Paraguay estará representado por Olimpia y Cerro Porteño, mientras que Chile aportará a Colo Colo, Universidad de Concepción y Deportes Concepción. Completan el mapa internacional Alianza Lima desde Perú y los colombianos Millonarios y Cúcuta Deportivo.

El protagonismo local será fuerte, con once clubes uruguayos involucrados: Nacional, Peñarol, Defensor Sporting, Montevideo Wanderers, Cerro Largo, Progreso, Juventud, Racing, Miramar Misiones, Paysandú y Montevideo City Torque. Para muchos de ellos, estos amistosos internacionales representan una oportunidad ideal para medirse con rivales de jerarquía y ganar rodaje competitivo.

Serie Río de la Plata
Peñarol será anfitrión de los demás equipos sudamericanos en la competencia 2026 de la Serie Río de la Plata.

Peñarol será anfitrión de los demás equipos sudamericanos en la competencia 2026 de la Serie Río de la Plata.

Duelo de históricos

Entre los cruces más esperados aparecen duelos como Peñarol vs River Plate, Independiente vs Alianza Lima, San Lorenzo vs Cerro Porteño, Olimpia vs Colo Colo, Colo Colo vs Alianza Lima y River Plate vs Millonarios, partidos que tranquilamente podrían darse en torneos oficiales y que elevan el atractivo del calendario.

Como novedad, este año la competencia convivirá con la Serie Colombia, un mini torneo paralelo que incluirá cinco encuentros disputados entre Colombia y Uruguay. Allí se enfrentarán equipos como Independiente Santa Fe, América de Cali, Deportivo Cali, Once Caldas, Millonarios, Táchira Deportivo y Huracán, ampliando aún más la agenda futbolera de enero.

La Serie Río de la Plata 2026 se desarrollará del 10 al 26 de enero, con partidos prácticamente todos los días, consolidándose como una de las citas de pretemporada más importantes de la región y confirmando a Uruguay como un punto de encuentro ideal para el fútbol sudamericano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Roberto Carlos, estrella del Real Madrid y campeón del mundo con Brasil en 2002.

Alarma en Brasil: Roberto Carlos debió ser operado por un problema en el corazón

Por Redacción Deportes
Denunciado. Foster Gillett terminó imputado por lavado de dinero junto a su socio argentino, Guillermo Tofoni.

Sociedades Anónimas Deportivas: por qué fracasan en el fútbol argentino

Por Juan Azor
Las mejores camisetas de fútbol del año.

Moda y fútbol: las 10 camisetas más espectaculares de 2025 y el diseño argentino que se metió en el top

Por Redacción Deportes
Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina.

Crisis en la Liga Mendocina: Omar Sperdutti adelantará elecciones tras denunciar un "daño irreversible"

Por Redacción Deportes