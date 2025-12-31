Enero a puro fútbol: Uruguay se transforma en el epicentro de la pretemporada sudamericana

La Serie Río de la Plata reunirá a clubes históricos de fútbol del continente en 22 partidos amistosos que se jugarán entre el 10 y el 26 de enero.

River Plate se prepara para mostrar todo su fútbol en la Serie Río de la Plata 2026.

Uruguay volverá a ser escenario del fútbol sudamericano durante enero, con una nueva edición de la Serie Río de la Plata, un certamen que promete acción continua, cruces internacionales atractivos y estadios llenos de camisetas históricas. En total, se disputarán 22 amistosos entre equipos de seis países, repartidos a lo largo de más de dos semanas en distintas sedes del país.

El torneo contará con la participación de siete clubes argentinos, tres chilenos, uno peruano, dos colombianos, dos paraguayos y once equipos uruguayos, conformando una grilla variada que combina grandes del continente con instituciones tradicionales. Todos los partidos podrán verse en vivo a través de ESPN Premium y la plataforma Disney+, lo que amplía el alcance regional del evento.

Argentina tendrá sus representantes Desde Argentina dirán presente River Plate, Independiente, San Lorenzo, Huracán, Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe y Colón, equipos que utilizarán estos compromisos para ajustar piezas de cara a la competencia oficial. Paraguay estará representado por Olimpia y Cerro Porteño, mientras que Chile aportará a Colo Colo, Universidad de Concepción y Deportes Concepción. Completan el mapa internacional Alianza Lima desde Perú y los colombianos Millonarios y Cúcuta Deportivo.

El protagonismo local será fuerte, con once clubes uruguayos involucrados: Nacional, Peñarol, Defensor Sporting, Montevideo Wanderers, Cerro Largo, Progreso, Juventud, Racing, Miramar Misiones, Paysandú y Montevideo City Torque. Para muchos de ellos, estos amistosos internacionales representan una oportunidad ideal para medirse con rivales de jerarquía y ganar rodaje competitivo.

Serie Río de la Plata Peñarol será anfitrión de los demás equipos sudamericanos en la competencia 2026 de la Serie Río de la Plata. Gentileza Duelo de históricos Entre los cruces más esperados aparecen duelos como Peñarol vs River Plate, Independiente vs Alianza Lima, San Lorenzo vs Cerro Porteño, Olimpia vs Colo Colo, Colo Colo vs Alianza Lima y River Plate vs Millonarios, partidos que tranquilamente podrían darse en torneos oficiales y que elevan el atractivo del calendario.

Como novedad, este año la competencia convivirá con la Serie Colombia, un mini torneo paralelo que incluirá cinco encuentros disputados entre Colombia y Uruguay. Allí se enfrentarán equipos como Independiente Santa Fe, América de Cali, Deportivo Cali, Once Caldas, Millonarios, Táchira Deportivo y Huracán, ampliando aún más la agenda futbolera de enero. La Serie Río de la Plata 2026 se desarrollará del 10 al 26 de enero, con partidos prácticamente todos los días, consolidándose como una de las citas de pretemporada más importantes de la región y confirmando a Uruguay como un punto de encuentro ideal para el fútbol sudamericano.