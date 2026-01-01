El capitán de la Selección compartió una postal familiar y el DT fue captado celebrando con los vecinos en su pueblo natal.

Año Nuevo Albiceleste el mensaje de Messi desde Rosario y el video viral de Scaloni en la vereda de su casa.

Como es una tradición, los campeones del mundo eligieron sus raíces para recibir el 2026. Lionel Messi, junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, celebró el inicio del año en su Rosario natal, compartiendo la intimidad del festejo con sus millones de seguidores.

El mensaje del Capitán A través de sus redes sociales, "La Pulga" publicó una foto familiar con un entorno relajado y vestimenta clara, acorde a las altas temperaturas del verano santafesino. "¡¡Feliz 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos", escribió el astro del Inter Miami.

Messi arribó con su familia al país hace poco más de una semana, aprovechando el receso de la MLS, para disfrutar de las fiestas con sus familiares.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi) El resto de las figuras de la Selección Argentina no se quedó atrás. El DT, Lionel Scaloni, se hizo viral en las redes sociales luego de que se difundiera un video celebrando junto a sus padres y familiares en la vereda en su pueblo, Pujato. Se lo vio saludando a los autos que pasaban por el frente de su casa.

Embed En la vereda y en familia: Scaloni pasó Año Nuevo en su Pujato natal.



@PujatoDigitalOk pic.twitter.com/jmUjVnW3FL — TyC Sports (@TyCSports) January 1, 2026 El "Dibu" Martínez, a través de las redes de su esposa Mandinha, se pudo ver que el arquero vivió una fiesta a puro ritmo, que incluyó juegos, karaoke y mucho baile junto a sus seres queridos en Inglaterra.