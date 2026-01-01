1 de enero de 2026 - 15:54

Año Nuevo "Albiceleste": el mensaje de Messi desde Rosario y el video viral de Scaloni en la vereda de su casa

El capitán de la Selección compartió una postal familiar y el DT fue captado celebrando con los vecinos en su pueblo natal.

Los Andes | Redacción Deportes
Como es una tradición, los campeones del mundo eligieron sus raíces para recibir el 2026. Lionel Messi, junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, celebró el inicio del año en su Rosario natal, compartiendo la intimidad del festejo con sus millones de seguidores.


El mensaje del Capitán

A través de sus redes sociales, "La Pulga" publicó una foto familiar con un entorno relajado y vestimenta clara, acorde a las altas temperaturas del verano santafesino. "¡¡Feliz 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos", escribió el astro del Inter Miami.

Messi arribó con su familia al país hace poco más de una semana, aprovechando el receso de la MLS, para disfrutar de las fiestas con sus familiares.

El resto de las figuras de la Selección Argentina no se quedó atrás. El DT, Lionel Scaloni, se hizo viral en las redes sociales luego de que se difundiera un video celebrando junto a sus padres y familiares en la vereda en su pueblo, Pujato. Se lo vio saludando a los autos que pasaban por el frente de su casa.

El "Dibu" Martínez, a través de las redes de su esposa Mandinha, se pudo ver que el arquero vivió una fiesta a puro ritmo, que incluyó juegos, karaoke y mucho baile junto a sus seres queridos en Inglaterra.

Qué se viene para Messi en el 2026

  • Regreso a la MLS: Messi retomará la acción formal el 21 de febrero. Antes, el Inter Miami planea una gira de amistosos por Sudamérica, con posibles escalas en Colombia, Ecuador y Perú.
  • El desafío de la Selección: Este 2026 no es un año más, será el momento en que la Argentina dispute el Mundial, donde defenderá su corona en la Copa del Mundo, siendo esta una de las temporadas más desafiantes de la "era Scaloni".
